MoraBanc rep el premi de la revista World Finance com a millor banc digital d’Andorra

MoraBanc ha estat distingit, per segon any consecutiu, amb els premis de millor banc digital i millor aplicació bancària d’Andorra 2018 per la prestigiosa revista World Finance, editada a Londres. El jurat ha valorat la tasca permanent d’actualització dels canals i l’oferta digital de MoraBanc per adequar-los a les necessitats dels clients amb les darreres novetats i propostes del sector. La innovació i l’aposta digital són dos dels pilars bàsics en el pla de transformació que ha permès a MoraBanc tornar a créixer i engegar un nou pla estratègic amb l’objectiu de créixer fins als 30 milions de benefici en tres anys.

Les actualitzacions i les millores de la banca en línia i l’aplicació per a 'smartphones' i tabletes són constants. Durant l’any 2018 s’han realitzat més de 25 projectes entre els que destaquen l’aplicació de la signatura digital avançada, el mòdul intern de gestió d’avisos i comunicacions entre client i gestor, el xat en línia, la sol·licitud de cita prèvia amb el gestor, la consulta de domiciliacions de rebuts i les devolucions de rebuts a través de les apps, una nova aplicació especial per a iPad, l’accés i la firma biomètrica als dispositius iOS habilitats, així com el pagament fraccionat d’operacions de targetes. També s’ha reconegut la nova forma de gestió de clients, MoraBanc Direct, que permet als clients tenir una atenció personalitzada en línia, sense necessitat de desplaçar-se a l’oficina.

A banda d’una oferta de serveis digitals cada cop més gran, el jurat dels premis també ha destacat la interiorització de la cultura digital que ha fet l’equip de MoraBanc a tots els nivells.

Pionera en l'àmbit de les publicacions financeres, World Finance és editada pel grup World News Media, al Regne Unit. Definint-se com la "veu del mercat", World Finance manté una estreta vigilància en els mercats internacionals i tots els factors que el condicionen i conformen. Gràcies a les contribucions de destacats economistes, líders empresarials i responsables de polítiques econòmiques, World Finance és un dels pocs títols internacionals capaç de comprendre les complexitats del mercat.