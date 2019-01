Major freqüència i rebaixa de preus autobús parroquial d'Ordino

El comú d'Ordino està treballant en un projecte de millora del servei d'autobús parroquial, que consistirà en l'augment de la freqüència de pas i també en un "abaratiment dels costos segons el trajecte" per a l'usuari, ha informat aquest dilluns el conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització, Xavier Herver. L'objectiu és que ni la freqüència ni el preu "no sigui l'excusa per no agafar el bus i sí el cotxe", ha exposat, i pugui enllaçar de manera més senzilla amb la resta de línies nacionals.

El projecte es basa, de fet, en el que els han transmès els ordinencs, ha explicat el conseller, i s'hi està treballant per tal que pugui tirar endavant abans que acabi el mandat, a poder ser "abans de l'estiu", ha opinat Herver.

Herver ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de les noves marquesines de la parròquia. Un projecte, ha explicat, que va començar l'any passat i que consisteix en la substitució i col·locació d'una trentena de marquesines a totes les parades d'Ordino, amb una estructura unificada (a excepció de la parada de l'Auditori Nacional, per un tema de dimensions) i dissenyades "expressament" per a la parròquia, ha informat Herver.

Les marquesines, de fusta, protegeixen més l'usuari de les condicions climatològiques adverses i properament comptaran amb unes pantalles interactives que donaran informació, per exemple, del temps d'espera i arribada del següent autobús. El pressupost per a la renovació de les estructures ascendeix als 56.000 euros.