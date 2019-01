Oportunitat d’or per sumar un tres de tres en victòries al Top16

El MoraBanc Andorra busca avui al Sibur Arena el tres de tres en victòries a l’Eurocup davant d’un rival que és un clar favorit per guanyar la competició, el Zenit Sant Petersburg, equip entrenat pel català Joan Plaza. Precisament, l’entrenador català va firmar pel club rus a finals de desembre i l’equip ja ha fet un canvi, mostrant-se més sòlid i amb molta intensitat, tant ofensivament com defensivament. L’equip local, ara per ara, ocupa la sisena posició a la VTB League amb set victòries i cinc derrotes i al Top16 només té una victòria després de superar tranquil·lament al Cedevita Zagreb. Així mateix, l’equip compta amb jugadors de qualitat com Sergey Karasec, Jalen Reynolds, Gak Mekel, Marko Simonic i Evgeny Voronov.

Per la seva banda, el MoraBanc arriba a la competició invicte al grup H d’aquesta fasen després de superar al Cedevita Zagreb i a l’Unics Kazan. A més, els tricolor jugaran sense David Jelínek, que és baixa per lesió i amb Jerome Jordan que s’està recuperant d’una grip estomacal. Per tant, és un duel fonamental pels dos conjunts, ja que els locals no poden fallar i els andorrans poden fer un gran pas cap als quarts de final de la competició, sobretot en un moment en el qual la moral no pot estar més alta, després de vèncer dissabte passat al San Pablo Burgos.

En aquest sentit, l’entrenador del MoraBanc, Ibon Navarro, va explicar en la roda de premsa prèvia al partit que «ens enfrontem a un equip amb molt talent i capacitat física en totes les posicions» i va recordar que «els mals moments que hem tingut aquesta temporada han coincidit en situacions en què hem incorporat algun jugador que estava lesionat, ara ha estat el cas de David Walker». «Per tant quan hem estat bé, com ara, potser és perquè hem estat treballant abans per estar així», reiterava i afegia que «recollim els fruits dels entrenaments». A més, va reconèixer que «com a entrenador, busques arribar en un moment en el qual hi hagi més estabilitat». «És un partit molt difícil però com diem sempre, cada partit en el Top16 és molt important perquè és una competició molt curta», manifestava i assegurava que «cinc minuts dolents et poden sortir molt cars». «El Zenit ja comença a notar el segell de Plaza amb molta intensitat defensiva i més solidesa en el seu joc», sentenciava.

Per altra banda, el jugador tricolor John Shurna, va afirmar que «és una gran oportunitat» i «una gran prova per a nosaltres». «Hem d’estar concentrats i extreure conclusions positives dels darrers partits per seguir millorant», puntualitzava. Així mateix, va remarcar que «en una temporada sempre hi ha alts i baixos i el que s’ha d’intentar és trobar la màxima consistència possible en defensa i en atac».