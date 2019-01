DA aposta per una llista territorial en solitari a Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria serà probablement una de les parròquies que més llistes diverses presentarà a les properes eleccions generals. Els demòcrates cada vegada tenen més clar que no repetiran la fórmula de Laurèdia en Comú i que s’hi presentaran en solitari. Un motiu evident és el descontentament de la majoria amb l’actual grup liderat pel cònsol Josep Miquel Vila, amb qui han mantingut importants desavinences al llarg de la legislatura. L’altre, és la incongruència que podria representar fer una aliança amb partits amb qui competiran en altres territoris.



Tot plegat, i malgrat que fonts demòcrates asseguren que encara no descarten cap pacte amb ningú, situaria Sant Julià en un escenari electoral amb quatre llistes: DA, el pacte PS-L’A, UL i Laurèdia en Comú (LC), si finalment també repeteixen fórmula a les generals sense la presència dels demòcrates.

La incògnita de Laurèdia en Comú

Per ara, LC segueix treballant i, tal com es va poder observar en una fotografia que el grup va fer pública a través de les xarxes socials, aquesta setmana han mantingut una trobada amb representants del PS i d’SDP però sense la presència dels demòcrates. Segons va indicar la presidenta del comitè parroquial lauredià de DA, Meritxell Teruel, la seva absència únicament es va donar per incompatibilitats horàries però en cap cas perquè ja s’hagi tancat res en ferm. En tot cas, i si es té en compte que els liberals van anunciar recentment que a Sant Julià farien llista conjunta amb el PS, a LC li queden poques possibilitats per reunir membres sota un mateix paraigua.



Els qui tenen clar que no volen entrar en l’embolic de sigles són els progressistes. Els líders d’SDP han indicat en diverses ocasions que declinen presentar llista territorial en solitari perquè entenen que seria incoherent amb la feina que estan fent dins del comú lauredià. De fet, serà l’encara conseller de Cultura de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, qui encapçalarà el projecte progressista a la llista nacional. Per tant, SDP només podria ser present a la territorial laurediana en cas que la plataforma de Laurèdia en Comú repetís.



De fet, la intenció dels progressistes era reeditar la fórmula que en les eleccions comunals del 2015 els va permetre guanyar a Unió Laurediana. Sense la presència dels demòcrates, però, la reedició és complicada.

Pacte DA-UL

D’altra banda, també s’havia especulat amb un pacte entre UL i DA a la parròquia. De fet, els demòcrates fins i tot van indicar dimecres passat que no descartaven un pacte amb la tercera via, encapçalada precisament pel líder d’UL, Josep Pintat. El secretari general de DA, Esteve Vidal, va apuntar ahir en aquest rotatiu, però, que ara per ara l’aliança és complicada per la distància entre les dues formacions per temes cabdals com l’acord d’associació amb la Unió Europea. Amb tot, Vidal va insistir que no hi ha res decidit i que encara queda temps fins a les eleccions. Aquesta distància a la llista nacional també té, lògicament, impacte en la parroquial.

Territori difícil

La proliferació de llistes complica el camí als demòcrates a la parròquia laurediana, ja que es tracta d’un territori històricament molt propens a UL. El nou projecte nacional de Josep Pintat també deixaria sense gaire afecte a la llista PS-L’A, ja que els vots liberals sempre han estat captats per UL a Sant Julià i amb el trencament, l’actual partit liberal els hauria perdut. Tot plegat dividiria suficientment els vots per dificultar una victòria demòcrata.



En tot cas, el partit que actualment governa segueix contemplant com a primera opció presentar-se en solitari. Qui sembla que tindria números per encapçalar la llista territorial és l’actual ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, pel seu pes a la parròquia.

El PS no es pronuncia sobre el fet que els liberals vagin en solitari a la Massana

El pacte PS-L’A no serà possible a la Massana. Els liberals han descartat formar coalició i presentaran llista territorial en solitari. Davant d’aquesta notícia, però, els socialdemòcrates han preferit no pronunciar-se, com a mínim de moment. No han anunciat, doncs, si descarten presentar-se a la Massana per no crear un conflicte d’interessos amb les parròquies amb què si que aniran de la mà amb L’A o si obtaran també per anar en solitari. De moment, el pacte s’ha acordat a cinc parròquies: Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp, Sant Julià i Canillo. Descartat a la Massana, queda la incògnita a Ordino.

Amb tot, i amb els darrers moviments per intentar incorporar SDP al pacte, la relació entre L’A i PS sembla més tensa. Els socialdemòcrates no es mostren especialment interessants en la incorporació de la formació liderada per Bartumeu, mentre que els progressistes no es pronunciaran fins que no analitzin la proposta que suposadament han de rebre per part dels liberals i de forma consensuada amb el PS.