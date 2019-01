Dijous, «el dia més fred»

Aquest any hem trigat més que l’anterior a treure la roba més gruixuda d’abric del fons de l’armari però ni els més calorosos se salvaran aquest dijous de fer-ho i és que arriba «el dia més fred de l’hivern» fins ara, segons l’expert del Servei Meteorològic Nacional, Guillem Martin.

Anem per parts. On som ara? Doncs el meteoròleg ens explica: «La situació general ve marcada per una entrada d’aire fred des de diumenge, que ve del nord- est, que és més aviat seca i que ha provocat un gir dels vents. Ha portat precipitacions però encara no gaire abundants. Sobretot restringides al Nord del país, d’uns 20 centímetres aproximadament, a les cotes altes».



Aquesta mateixa versió dels fets també la va oferir ahir Ordino Arcalís a través d’un comunicat: «L’estació ha rebut [la nit de diumenge a dilluns] fins a 20 cm de neu nova, i espera acumular uns 80 cm més fins demà. Durant el dia [d’ahir] i de manera regular, les precipitacions en forma de neu van acompanyar els esquiadors. Les previsions indiquen que avui al vespre les nevades s’intensifiquen i s’espera una acumulació de fins a 80 cm de neu nova».



Els models amb què treballa el Servei de Meteorologia nacional també preveuen molta neu fins al dimecres. «Avui continuarà la situació de vents de nord-est, fins i tot, amb una treva aquest matí amb sol però a mesura que passin les hores aniran entrant núvols pel nord-oest i a la tarda ens afectarà un front provinent de l’Atlàntic, més humit, i que canviarà la direcció dels vents. Aquests deixaran precipitacions més abundants que, sobretot, tindran lloc aquesta nit i tot el dia de demà», explica Martín. O sigui que sí, que caurà molta neu però, a les valls centrals també?

El meteoròleg no té dubtes: «Sí i generalitzades». I detalla: «Hi haurà precipitacions en forma de neu a tot el país, la cota de neu anirà baixant, oscil·larà, però sempre en cotes encara més baixes de la mínima a Andorra». Tècnicament estarà al voltant dels 500 metres, és a dir, que no hi ha racó del Principat que se n’escapi.



La discòrdia

Els models comencen a diferir una mica a l’hora de fer les previsions a partir de demà. Encara més neu o una pausa? Aquesta és la qüestió. «Coincideixen molt en la intensitat de la nevada generalitzada fins al dimecres al migdia però a partir d’aleshores hi ha dues versions: o el vent comença a girar cap al nord-est i es torna més sec o els vents de l’Atlàntic es mantenen encara durant tot el dijous». Això seria determinant a l’hora de parlar dels gruixos de neu i els meteoròlegs no s’atreveixen a confirmar els gruixos de neu previstos per a aquesta setmana fins més avançat el dia d’avui. «Però com a mínim, al llindar baix de l’acumulació de neu, a una cota de 2.200 metres, estarà al voltant dels 35 centímetres», aclareix Guillem Martín. I això en el pitjor dels supòsits perquè «en funció dels vents, podrien ser superiors». Estem davant del primer capítol de nevades generalitzades de l’hivern.

I tot i que la temporada passada ja havia caigut més neu per a aquestes dates, el meteoròleg ens aclareix que, perquè la neu emblanquinés totes les cotes del país «vam haver d’esperar fins al 16 de gener que nevés a Sant Julià» mentre que aquesta setmana sembla que la parròquia laurediana veurà neu.



El termòmetre



Hem parlat de neu però, on s’aturarà el mercuri? I, pitjor encara, la sensació tèrmica ens farà convertir-nos en estàtues de gel? «El dia més fred serà dijous, quan a l’alta muntanya, a uns 2.500 metres, es poden registrar valors de -15º o -20º. Serà el dia més fred del que portem d’hivern».

«Als fons de vall tindrem unes mínimes al voltant dels -5º, amb unes temperatures bastant sostingudes al llarg del dia perquè no farà sol». A més a més, farà vent i força: «Serà notable a partir de dimecres al migdia. Al fons de vall entre els 60 i els 80 km / h».

Tot i que és bastant, Martín recorda que aquest hivern ja s’han registrat ràfegues de fins a 94 km /h a l’estació de Sant Ermengol.



«Als cims es podrien superar llargament els 120 km / h», adverteix el meteoròleg, qui afegeix: «la sensació de fred serà accentuada a causa del fred i les nevades a l’extrem Nord del país es mantindran fins al divendres». De cara al cap de setmana, en principi «es manté el vent, tot i que dissabte, de moment, els models no indiquen precipitacions. Diumenge tornaria a arribar neu a partir del migdia, però la nota dominant serà el vent».



No obstant això, el meteoròleg ens recorda que aquestes previsions a llarg termini «s’han d’anar verificant, puntualitzant i precisant al llarg de la setmana».