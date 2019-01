Concert de gran format amb el Cor de Cambra del Palau de la Música i l'ONCA

El comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà presenten 'Rituals. Fronteres espirituals', que tindrà lloc el proper dissabte 26 de gener, a les 19 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, en coproducció amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, són els protagonistes del segon Ski&Concert, en el marc d’Ordino Clàssic. Les dues formacions, sota la direcció de Xavier Puig, i amb Gerard Claret com a concertino, ofereixen aquest concert de gran format amb cor, piano i orquestra que s’estrena a Andorra i que es repetirà a la sala gran del Palau de la Música Catalana a Barcelona.



Un ritu és una pràctica de caràcter sagrat o simbòlic practicada per un col·lectiu determinat. Malgrat això, les societats occidentals continuen associant el terme majoritàriament a les cerimònies religioses. En qualsevol cas, més enllà de les creences, ningú pot negar que la religió ha estat una important font d’inspiració artística durant segles d’història. Justament, el programa del concert que es proposa inclou obres que han transcendit la seva funció ritual i s’han convertit en exemples de la recerca dels límits entre l’espiritualitat i la bellesa. Tant la cantata de Johann Sebastian Bach 'Christ lag in Todesbanden', com el 'Te deum' d’Arvo Pärt, tot i ser obres escrites en èpoques i contextos ben diferents, tenen la voluntat de traspassar la frontera que existeix entre l’humà i el diví.



Les entrades es poden adquirir a través de la web www.ordinoclassic.ad i el preu és de 20 €, en la venda anticipada, i 25 €, el dia del concert.