Vila reclama al Govern que inverteixi en les pistes de Naturlandia

El comú lauredià té estudis de millora sobre la taula, encara per acabar de definir, per renovar les diverses pistes d'esquí de fons de la Rabassa situades a Naturlandia. Així ho ha exposat el cònsol major, Josep Miquel Vila, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols d'aquest dimarts i ho ha justificat arran de les últimes posicions aconseguides pels esportistes del país. Ha posat com a exemple la desena posició de l'esquiadora de fons, Carola Vila, en el Mundial júnior i sub-23 de Lahti. “Mereix una reflexió, tenim dos grans esquiadors de fons [comptant també Irineu Esteve] que encara són molt joves i tenen un futur per davant molt ampli”, ha apuntat Vila. L'objectiu de renovar les instal·lacions és perquè “s'arribi a podi i es pugui passejar el nom d'Andorra ben alt”.



Les millores, que segons el cònsol haurien d'anar a càrrec del Govern, haurien d'anar encaminades a millorar el traçat de les pistes i també els canons de neu. A més, ha apuntat la necessitat de desenvolupar unes noves instal·lacions perquè els esportistes puguin fer exercici físic en espais tancats i oberts a 2.000 metres “per millorar el resultat”. Vila no ha volgut parlar d'un centre de preparació, però la idea vindria a ser aquesta.



El cònsol ha quantificat la inversió amb un forquilla entre “com a mínim un milió d'euros i un màxim de tres milions. Si tinguéssim els estudis acabats els hi donaria la xifra exacte”, ha comentat. Vila ha explicat que encara no s'han encetat les converses amb l'executiu i que aquestes marcaran la inversió final. Tot i encara no saber què n'opina el Govern, el màxim mandatari comunal s'ha mostrat convençut que “ho veurà amb bons ulls i es mostrarà col·laborador amb tot allò que vagi bé pel país i per Andorra”. Vila ha justificat que la inversió la faci l'executiu perquè el comú i Camprabassa, l'entitat que gestiona Naturlandia, “no té gaire diners”. Amb qui sí que ha parlat el comú ha estat amb la Federació d'Esquí i amb Ski Andorra, i ambdós organismes han constat la necessitat de millorar les instal·lacions.



Catàleg d'accessibilitat i Llei de finances comunals

La reunió de cònsols també ha servit per comentar altres temes que els mandataris tenen des de fa temps sobre la taula. Un d'aquests temes és la modificació i renovació de la Llei de finances comunals, que hauria d'entrar en vigor el 2020 i que les corporacions estan actualment tirant endavant l'esborrany que entraran al Consell General. Per millorar la transparència el text recollirà l'obligatorietat que els comuns reflecteixin en tots els preus públics la diferència entre el cost real i la part subvencionada. A més, es fixarà per llei que totes les empreses participades de manera total o parcial pel comú es reflecteixin els números econòmics de les entitats recollits en els pressupostos i balanços de la corporació comunal. “Actualment ja es consolidaven, però ara s'adequaran amb més especificacions i s'alinearan a nivell informàtic perquè no s'informi de manera parcial”, ha explicat el cònsol de Sant Julià.



La trobada entre cònsols també ha rebut la visita del ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, qui ha entregat un catàleg d'accessibilitat de les set parròquies. En aquest document hi ha recollides les mancances i virtuts de cada territori en relació a les facilitats per a les persones amb alguna discapacitat. Ara els comuns s'han compromès a estudiar la documentació entregada i millorar-ne els punts prioritaris i negres marcats en el catàleg. Sense explicar exactament què els manca, Vila ha apuntat que actualment s'està en un nivell “molt alt d'accessibilitat i el que cal és mantenir-lo i millorar-lo”.



Finalment, també s'ha comentat que aquest mes de febrer membres de l'OSCE visitaran Andorra per verificar i controlar que els mecanismes electorals funcionen correctament, de cara a les eleccions generals del 7 d'abril. En funció de com vagi la visita, també podrien estar present durant el dia de la votació.