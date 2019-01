Vila reclama més inversió a la Rabassa per potenciar l’esquí de fons

Vol disposar de més canons i d’espais oberts i tancats per treballar l’aspecte físic en alçada

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va reclamar ahir més esforços inversors per millorar les pistes d’esquí de fons de la Rabassa, ja que al seu entendre la modalitat té un «futur important» al Principat i cal que els esportistes que s’hi dediquen puguin entrenar en les millors condicions per poder aconseguir fites més importants. Vila va destacar, justament, els bons resultats d’Irineu Esteve i la desena posició aconseguida ahir per Carola Vila al Mundial júnior. «Tenim bons esquiadors al país i tenim bons esquiadors d’esquí de fons. Això mereix una reflexió per part de tots», va anunciar només començar la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols. Vila va deixar clar, però, que el tema no formava part de l’ordre del dia de la trobada.



El mandatari lauredià va desvelar que el comú va començar a pensar en un projecte de millora arran dels bons resultats d’Irineu Esteve. «Hem anat fent aproximacions», va manifestar, encara que va esclarir que no hi ha cap proposta concreta més enllà de converses amb la federació i Ski Andorra que també comparteixen la necessitat de millorar les instal·lacions. Això no obstant, Vila va deixar entreveure que qui hauria d’assumir la part important de l’aportació dinerària hauria de ser el Govern. «El comú no té gaires diners i Camprabassa tampoc», va apuntar. Per això va deixar clar que «el pròxim Govern que entri haurà de reflexionar per aconseguir, entre tots, una millora que pot ser necessària perquè ens obre una porta per situar-nos en un podi en un futur». Segons el que s’ha estudiat fins ara, la inversió se situaria entre un i tres milions d’euros.

Accions

«Estem parlant per si es poden arreglar les pistes d’esquí i buscar la manera perquè es pugui entrenar millor a fi i efecte que els esportistes puguin millorar els resultats i portar el nom del país ben alt i ben lluny», va exposar. Així i tot, no va concretar massa les accions que es voldrien dur a terme, però sí que va reconèixer que es treballaria pel que fa als traçats i també amb la instal·lació de més canons de neu que permetin disposar de pistes obertes encara que hi hagi poca precipitació. «Caldria buscar el màxim de punts per fer-los més sòlids i consolidats», va indicar.



De la mateixa manera també es voldria comptar «amb un espai per poder practicar alguns exercicis», tant a l’exterior com sota cobert. Vila no va voler parlar de centre de tecnificació «perquè és una paraula molt grossa, sona a inversions molt grans i potser aquí no hi arribarem». Però en canvi, «sí que voldríem uns espais tancats i oberts per millorar físicament a 2.000 metres d’altura». Segons el màxim responsable de l’administració local aquest complement donaria als esportistes «més continuïtat i sembla que el resultat podria millorar».



Tot i que la proposta passa perquè la inversió la faci el Govern, va admetre que encara no s’han mantingut converses amb l’Executiu. «No hi hem parlat perquè el resultat és molt recent, però segur que ho veuran amb molts bons ulls i segur que es mostrarà col·laborador amb allò que vagi bé pel país», va indicar.



Josep Miquel Vila va insistir a destacar les qualitats d’Irineu Esteve i Carola Vila, especialment rellevant, va dir, per la seva joventut. «Tenen un futur molt ampli», va asseverar, reiterant que «haurem de fer més esforços per ajudar-los perquè puguin conservar aquestes places i a veure si hi ha opcions de millorar-les». L’objectiu és «que si algun dia els surt bé la carrera i arriben a fer podi, passegin el nom d’Andorra ben lluny i ben alt».