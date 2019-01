Decomís de tabac valorat en quasi 15.000 euros

Més endavant, en un carrer proper al control, el presumpte contrabandista va deixar el cotxe abandonat i va fugir a peu, sense que de moment hagi estat localitzat. Els agents van entrar al vehicle per la finestreta de darrera, que estava oberta, i hi van localitzar el tabac, de la marca Fortuna Red Line. El cotxe i el gènere intervinguts s'han posat a disposició de l'administrador de la Duana de la Farga de Moles.

Els fets es van produir pels volts de les 9 del vespre, quan agents de la secció fiscal van aturar, entre d'altres, un vehicle Suzuki Vitara que els va semblar sospitós. En el moment d'adonar-se de la presència policial, el conductor del tot terreny va girar cua i va anar-se'n en una altra direcció, presumptament per no ser identificat.

Per El Periòdic

