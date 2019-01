Programa únic de la Camerata del Royal Concertgebouw a la capital

La Camerata del Royal Concertgebouw d’Àmsterdam serà l’encarregada de donar aquest vespre el tret de sortida a la 25a Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella. El seu director, Lucas Macias, es va mostrar sorprès que avui dia «una cosa cultural com la Temporada de Música i Dansa pugui arribar a celebrar 25 edicions». Per aquest motiu, va assegurar, és «un plaer i un privilegi» actuar («per primera vegada») al Principat amb un programa especial, basat en la Quarta Simfonia de Gustav Mahler. Tal com ell mateix va explicar, el compositor txec sempre va estar lligat personal i professionalment al Concertgebouw d’Àmsterdam, de manera que és una tradició que en els seus concerts s’interpretin obres com la Quarta Simfonia, però amb un toc únic «que al públic li encantarà».

Del món a Andorra

Malgrat que l’obra original està pensada per ser tocada en una orquestra més gran, Macias va afirmar que no es perdrà el seu esperit, ja que amb la reducció de la formació s’ha aconseguit mantenir «l’alegria i l’esperança» inicials del compositor. Així i tot, va admetre que, «com en totes les reduccions», hi haurà moments sonors en els quals la manca d’instruments serà evident, «però hem de pensar que estem fent quelcom diferent».



La cap de músics de la Camerata, Anna Elisabeth Webb, va explicar que el principal avantatge de tocar en una formació reduïda és que són els mateixos components qui trien el tipus de música que volen interpretar i com tractar-la, segons la seva sensibilitat. Per a la Camerata del Royal Concertgebouw, la Quarta Simfonia de Mahler, combinada amb una altra peça de Mozart arranjada pel seu pianista, demostra la seva essència. «Nosaltres decidim què volem fer i a on. La primera peça és absolutament de cambra i la segona és una gran simfonia. Això som nosaltres i després d’haver-ho mostrat arreu del món, venim a Andorra», va celebrar Webb.



Macias, contradient el tòpic, va assegurar que el públic llatí, com l'espanyol o l’andorrà, «malgrat no tenir la cultura i tradició» d’alemanys, austríacs i centreeuropeus en general, és «més apassionat» i respectuós amb la música clàssica. Per a qui ho vulgui comprovar, el concert serà avui a les 20.00 hores al Centre de Congressos de la capital.