Increment d'un 0,7% de les tarifes de la ITV

Més severitat i sancions per complir amb els equipaments

D'aquesta manera, primera i segona inspecció periòdica (dins de termini), inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga) i inspeccions voluntàries de vehicles de les categories L, O2 i M1, excepte caravanes, taxis i vehicles d’aprenentatge de les autoescoles passa de 21,15 a 21,30 euros. És la mateixa tarifa que l'expedició d’un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament o modificació de dades.

Així doncs, els preus per al 2019 són els de base ja vigents l’any passat incrementats pel valor de l’IPC, als quals cal afegir-hi l’import derivat de l’Impost General Indirecte (IGI) sobre la prestació de serveis professionals i empresarials, que tributa a un tipus de gravamen del 4,5%, que ha de ser satisfet per part de l’usuari del servei.

Per El Periòdic

