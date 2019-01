Més control sobre els patinets

La irrupció del patinet elèctric a les voravies i carrers del país és una realitat i ha vingut per quedar-se. De fet, ja hi ha corporacions, com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que s'han vist obligades a regular-ne i clarificar el seu ús, per facilitar la convivència amb els vianants, així com també amb els vehicles. La cara més negativa de la consolidació del patinet elèctric com a mitjà de transport urbà la trobem en les intervencions que ha hagut de fer darrerament la policia. Fins al maig del 2018, és a dir, fa vuit mesos, no s'havia comptabilitzat pràcticament cap incident amb aquest vehicle implicat, i quedava reservat a conflictes amb patins no elèctrics, "bàsicament per circular per la carretera o molestar a vianants", informen des del cos. Però a partir de llavors han hagut d'intervenir en sis altercats.

La actuació més destacada va tenir lloc el 7 de novembre. Segons informa la policia, un vianant de 82 anys va recriminar un conductor d'un patinet que estava anant massa ràpid per una vorera d'Andorra la Vella, perquè tingués més cura amb la gent que anava a peu. El conductor del patinet, un jove de 20 anys, va agredir l'home, fet que va obligar la patrulla a intervenir. La víctima va presentar denúncia, motiu pel qual el cos va obrir una investigació que va acabar amb la detenció de l'agressor el dia 24 de desembre, per una presumpta agressió i omissió de socors.

També es va produir un altercat similar el 9 de novembre a l'avinguda Carlemany. Segons l'informe de la policia, el conductor d'un vehicle elèctric hauria agredit a un vianant que l'havia recriminat per conduir de manera temerària. Els dos implicats es van discutir i hi van haver d'intervenir vianants per separar-los. El conductor del patinet va marxar del lloc dels fets i no se'l va poder identificar. Tampoc va haver-hi denúncia contra ell així que no es va obrir investigació.

El possiblement més curiós sigui el del 5 de novembre, quan els bombers van alertar la policia que hi havia dos nois a sobre d'un patí elèctric a la rotonda de les Dos Valires, en sentit descendent. Van caure i van patir ferides lleus.

També sorprèn el del 27 de maig, quan agents de circulació d'Escaldes van requerir la intervenció de la policia, després de constatar que "un empleat d'un establiment comercial està traslladant mercaderia de botiga en botiga amb un patinet elèctric" i feia "cas omís" a les indicacions dels agents perquè a la zona dels fets hi havia una prohibició explícita de circulació amb aquest vehicle. La policia no va haver d'intervenir finalment, però la persona va ser sancionada.

Així mateix, l'octubre passat la policia va actuar a Andorra la Vella per un incident amb danys materials. Un conductor d'un turisme estacionat va obrir la porta per sortir i va topar amb una dona que conduïa el patinet elèctric per la vorera. Del cop, la conductora va acabar xocant contra el vidre d'una botiga, que es va trencar.

Un de més minoritari va tenir lloc el setembre, quan un noi va caure amb el seu patinet a Soldeu, tot i que la policia no va haver d'intervenir perquè el jove es va poder aixecar pel seu propi peu i el patinet no va quedar malmès.

Regulacions comunals

La proliferació dels patinets elèctrics com a mitjà de transport urbà ha obligat a les corporacions a regular al respecte, per acabar amb el buit legal que no els contempla i que provoca que no quedi clar si han de circular per la carretera o per la voravia. Andorra la Vella va aprovar el 27 de setembre una ordenança comunal per prohibir aquests vehicles a les voravies i per la part baixa de l'avinguda Meritxell. La multa és de 20 euros.

Escaldes-Engordany, per la seva part, també té restringida la seva circulació per l'eix Vivand en una ordinació que es va aprovar el 10 de desembre.