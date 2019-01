Llop gris, màxima qualitat a peu de pista

Trobar-se a gust en el lloc i comptar sobre la taula amb menjar d’alta qualitat són dues característiques que asseguren una bona vetllada. El Llop gris és un restaurant tipus refugi de muntanya, amb els elements de fusta ambientant el local, fent-lo especialment acollidor. Aixecant la vista es poden observar les bigues de fusta, així com cassoles antigues i jous de bestiar. Al voltant, mobiliari rústic amb tota una història al darrere, amb armaris i taules que segur podrien narrar molts relats si poguessin.

Les torrades i la carn ocupen gran part de la carta. El restaurant té vaques pròpies, garantint un producte d’origen de la màxima qualitat. Els plats són abundants, fet que farà que ningú es quedi amb gana. Les hamburgueses són excel·lents, igual que les costelles de bou. Tot de carn bovina pròpia. Altres eleccions que permeten assaborir tot el gust són el magret d’ànec i l’entrecot. Abans d’aquests plats, el foie de la casa és una tria magnífica.

Per acabar, les postres, també casolanes. El flam d’ou no té desperdici, i els amants de la xocolata amb el coulant es lleparan els dits. Abans de marxar, no us perdeu un racó ben especial, la sala ambientada en el món del circ, amb un remolc autèntic de 1850. És un espai màgic, com el del circ. Ideal per estar relaxat, prenent un te o un cafè, al costat de la llar de foc.

La nostra recomanació:

No perdeu l’oportunitat de provar dues especialitats com són la fondue i la raclette. Tampoc el foie de la casa o el magret d’ànec i l’entrecot.

Ideal per… Relaxar-se i entaular-se fent un bon dinar durant una jornada d’esquí. Segur que recupereu forces.

Punts forts i punts febles:

El punt fort és l’alta qualitat dels productes que se serveixen a cada plat i la localització, a peu de pista. El punt feble són els tres mesos i mig que el local està tancat al llarg de l’any.

El vi

Viticultors des de 1795, Domaine Sarrabelle ofereix un ventall de vins que es complementen amb la cuina que ofereix el restaurant, amb una carta on s’hi troben ampolles de negre, rosat i blanc. Laurent i Fabien Caussé, enòlegs de vuitena generació de la finca, cuiden fins a la mínima expressió els seus vins, realitzant una investigació permanent per millorar-los, respectant sempre l’agricultura tradicional des de la riba dreta del Tarn, en unes vinyes de 40 hectàrees creant una diversitat de varietats de vins de Gaillac.

Carn pròpia

La qualitat és un dels segells que s’imposa del Llop Gris. L’establiment compta amb vaques pròpies, tenint especial cura de la seva alimentació i les condicions en les quals es troben. Durant l’any, el bestiar pastura a les muntanyes del país i en una finca a França. D’aquesta manera s’asseguren que la carn compti amb unes condicions de màxima qualitat després de controlar tot el procés. Les hamburgueses són casolanes i del bestiar propi, com també les costelles de bou.

Camí Pont del Tarter,

El Tarter, AD100

Tel: 751515