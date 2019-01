DA aposta pel vial de la Massana

Les nevades i les complicacions de trànsit que s'han donat durant la prova pilot impulsada per Mobilitat per mirar de reduir les importants congestions que es generen a Ordino i la Massana a primera hora del matí han evidenciat la necessitat de posar-se ja a treballar per desenvolupar la desviació de la Massana, inclosa al Pla nacional d'infraestructures viàries, però de moment al calaix. Així ho considera el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, que ha anat més enllà i ha avançat que serà "un dels punts importants dins del programa de DA [Demòcrates per Andora]" cara les properes eleccions.

"Hi serà i ha de ser una prioritat", ha refermat. Mortés ha plantejat que la primera prioritat nacional a nivell d'infraestructures era la desviació de Sant Julià de Lòria per portar turistes, però aquesta ja està en fase de construcció i per tant la de la Massana passa a ser la més important, al seu parer. "Després ja veurem els terminis, però s'ha d'acabar fent, el més aviat possible", ha afegit.

Mortés ha fet aquestes manifestacions en ser preguntat per la valoració de la prova pilot de Mobilitat, en què s'ha reduït de dos a un els carrils de les carreteres de sortida de la Massana. Ha recordat que el segon dia, aquest dijous, ha anat millor i que ara serà la Taula Nacional de Mobilitat la que haurà de decidir si consolida aquesta iniciativa de manera definitiva.

En un altre ordre de coses, i durant la sessió del consell de comú d'Ordino celebrada aquest dijous al migdia, les conselleres de l'oposició han reclamat més informació sobre una despesa de 100.000 euros dins dels comptes de Secnoa de la temporada 2017-2018 i que només porta la firma del director de l'estació d'Arcalís. Amb aquestes quantitats elevades es requereix la signatura de tots els membres del consell d'administració, ha recordat Eva Choy, que ha lamentat que no tenen cap detall sobre aquesta partida. Mortés ha emplaçat les conselleres a la reunió del consell d'administració de Secnoa de la setmana vinent per donar-los tota la informació al respecte.

D'altra banda, Choy i Sandra Tudó han confirmat que se segueix negociant dins del comitè d'Ordino un acord per tal que la candidatura territorial de les properes eleccions sigui conjunta entre Liberals d'Andorra i el Partit Socialdemòcrata. "Estem còmodes amb aquest pacte", ha assegurat Tudó.

No hi haurà referèndum pel quart

Un dels grans temes que té sobre la taula la corporació per a aquest 2019 és donar-li una utilitat a l'hotel Casamanya. Mortés ha explicat que darrerament, i arran de la crida pública que ha fet el nou grup ciutadà per mirar de salvar la infraestructura, han rebut més peticions de gent interessada. Però de moment no hi ha cap proposta ferma. Tampoc el Govern ha fet cap pas per estudiar ubicar-hi alguna dependència pública, ha confirmat el cònsol, "tot i que poden disposar de l'edifici", ha recordat.

Pel que fa a aquest grup ciutadà, que estaria analitzant la possibilitat de celebrar un referèndum a la parròquia per decidir sobre el futur del quart, Mortés ha exposat que el comú "no pot fer cap referèndum", perquè el quart "és una institució a part" i no té competències sobre ell. Ha recordat que qualsevol modificació dels quarts ha de passar pel Consell General.