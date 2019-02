El vianant atropellat està estable dins de la gravetat

L’home que va ser atropellat per un taxi dimecres a la tarda a la capital, i que pateix un greu traumatisme cranioencefàlic, segueix ingressat a l’UCI de l’Hospital Sant Pau de Barcelona i el seu estat és estable dins de la gravetat. Els metges estan a l’espera que la inflamació de la zona cerebral afectada disminueixi per poder-lo intervenir quirúrgicament, que preveuen que siguidurant el dia d’avui. Mentrestant, se li estan practicant proves de seguiment per controlar l’abast de les lesions, van indicar fonts del centre mèdic. La Policia va identificar ahir la víctima: es tracta d’un jove resident de 20 anys. Fonts policials van indicar que segueixen realitzant l’atestat de l’incident i, una vegada finalitzat, l’entregaran a la Batllia.

Les contusions i les ferides obertes que va patir el jove són escasses i no tenen transcendència, van afegir des del centre català, que van corroborar la gravetat del diagnòstic emès per l’Hospital de Meritxell, que va evacuar al jove en helicòpter a Barcelona unes hores després de patir l’accident.

Els testimonis de l’incident van assegurar que la víctima travessava l’avinguda per un pas de vianants quan el taxi, un Dacia Londgy amb matrícula andorrana, el va atropellar. Es desconeix si passava el carrer amb el semàfor en vermell i la Policia no vol entrar en el «morbo» de donar detalls del que va succeir. Ho determinarà la justícia.