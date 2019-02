El MoraBanc supera amb nota el mes més dur del calendari

Diuen que la feina ben feta no té fronteres, i el MoraBanc Andorra ho està demostrant últimament. Tot i que el partit de dimecres no va ser-ne la millor mostra, el conjunt del Principat ha guanyat vuit dels nou partits que ha jugat aquest mes. I ho ha fet amb David Jelínek i Andrew Albicy lesionats i amb diverses baixes puntuals degudes a un virus intestinal que ha afectat uns quants membres de l’equip. I és que, encara que al tècnic Ibon Navarro no li agradi parlar de dinàmiques, el conjunt acumula uns quants bons partits malgrat l’exigència del calendari del primer mes de l’any. En aquest sentit, Rafa Luz va exposar que «el gener s’ha fet molt llarg, ens ha semblat de 75 dies. Tot i això, ha estat un molt bon mes, només hem perdut un partit [d’un punt contra l’Obradoiro]. L’equip està en una bona dinàmica i esperem poder mantenir-la. Tenim tres partits al febrer, perquè després ve la copa i la finestra FIBA, i hem de jugar amb il·lusió per continuar sumant victòries».

El base era conscient de la situació del club. De fet, Reggie Upshaw va comentar que «els capitans, el Rafa i l’Andrew ens van dir que teníem un mes dur per endavant i que ens havíem de concentrar i jugar el millor que poguéssim. L’entrenador també ens va dir des del principi que el gener seria dur per a nosaltres però, afortunadament, hem pogut oferir un bon bàsquet i hem aconseguit moltes victòries». L’equip va acabar el 2018 trencant una ratxa negativa i va començar l’any agafant embranzida. El capità Guille Colom va destacar que el canvi ve perquè «hem jugat més en equip, tant en defensa com atac, hem millorat les assistències i els rols defensius. Crec que hem anat amb molta més energia. Quan no ens vam classificar per la copa ens vam adonar que si continuàvem així, no arribaríem als playoffs ni a res». En aquesta línia, Jerome Jordan es va haver d’espavilar. Va passar a ser tricolor el 2 de gener i el dia 6 ja debutava contra l’Obradoiro. Quant al seu primer mes a l’equip, va valorar que «encara m’estic adaptant una mica, però estem treballant de valent als partits».

Finestra FIBA

A mitjans de febrer toca fer una parada en la competició i això pot afectar negativament el rendiment de l’equip. Colom va assenyalar que «l’última vegada també ens va agafar després d’unes victòries i vam començar molt malament. Haurem de treballar molt per mantenir la tensió i tornar igual que estem ara». Per la seva part, Luz va afegir que «tres jugadors no estaran aquí i perdrem una mica la dinàmica perquè s’hauran d’adaptar a la de l’equip de la selecció. Potser afecta però serà diferent perquè a la primera finestra ens estàvem coneixent, i ara es notarà molt menys perquè hi ha més cohesió, no en tinc cap dubte».