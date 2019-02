Kanaola, les bicicletes per portar Andorra al món

L’exciclista professional va ser ahir el convidat de luxe a la presentació de la marca de bicicletes Kanaola en el seu nou showroom, unes màquines muntades i dissenyades a Andorra de gama alta que llueixen dissenys amb la bandera andorrana.

Així, aquesta marca neix amb el compromís amb el Principat per fer-lo, encara més, territori ciclista i tal com va explicar el seu director, Fernando Sanchez «venem la imatge d’Andorra al món, no només per la bandera, sinó perquè les bicicletes porten el relleu del país». A més, va assegurar que «estaríem encantats de poder col·laborar amb un equip ciclista d’Andorra» i va revelar que «estem treballant en aquesta línia, perquè tot i ser un negoci, volem ajudar al país».

En aquest context, compta amb altres representats com els triatletes Virginia Berasategi o Genís Grau o el ciclista Julio Pintado. «Volem fer més per al ciclisme i per al país», recordava el ciclista David Millar.