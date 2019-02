Jocs estudia querellar-se contra la secretària d’Estat de Comerç

La notícia de desestimació de la llicència del casino a Jocs SA per part del Consell Regulador del Joc (CRAJ) ha provocat una allau de demandes i recursos que, alhora, se sumen als plets judicials ja interposats per les societats que no van guanyar el concurs. A dia d’avui, totes les empreses interessades en la infraestructura del món del joc d’atzar estan estudiant amb atenció les darreres novetats i tota la documentació per explorar les vies legals a emprendre. Pel que fa Jocs SA, que s’ha de reunir la setmana que ve per acabar de decidir quina estratègia emprenen, estan estudiant interposar una querella contra la secretària d’Estat de Comerç i Competitivitat, Neus Soriano, en relació al registre i reserva del nom Casino de les Valls (nom comercial).



En concret, la implicació de Soriano, sempre segons les fonts properes a la societat, suposaria haver usat informació de Jocs a favor de Lleure 3D. Cal recordar que la polèmica del nom neix després que Lleure 3D registri el nom que havia escollit Jocs SA, demostrant que l’empresa que té Ventura Espot al capdavant no disposava del registre. Lleure 3D ho va poder fer perquè el registre havia caducat. Aquesta informació, però, segons Jocs SA, només la podien saber si algú de dins els hi facilitava, ja que no és pública. Segons les fonts, Soriano és família d’un dels socis de Lleure 3D i hauria pogut facilitar la informació.

A més, les fonts asseguren que per obtenir el document que acredita el registre van trigar uns deu dies aproximadament, mentre que Lleure 3D l’hauria sol·licitat el dia 3 de gener i l’hauria aconseguit l’endemà. Tot plegat fa sospitar a la societat que participava al concurs amb Novomatic que Soriano hauria actuat amb «mala fe» i que, fins i tot, hauria pogut incórrer un delicte, per la qual cosa estudien la possibilitat de querellar-s’hi.

Registre caducat

Segons les fonts de Jocs, Lleure 3D-Barrière va poder registrar el seu nom perquè la reserva va caducar el 23 de desembre, gairebé un mes després del que es preveia que el CRAJ atorgués la llicència (28 de novembre). Els terminis, però, es van allargar i, segons les mateixes fonts, ningú va pensar en renovar el registre. Així, a principis de gener Lleure 3D va poder registrar el nom de Casino de les Valls perquè el registre havia quedat lliure.

Tres accions sobre la taula

Jocs SA va rebre aquesta setmana amb «una gran sorpresa» la decisió del CRAJ que desestima la seva sol·licitud de llicència per poder construir el casino i, per això, està estudiant ara emprendre diverses accions legals. A mitjans de la setmana que ve, el consell d’administració de la societat decidirà quines accions legals adopta finalment.



Per ara, Jocs té sobre la taula tres vies que podrien ser complementàries i que es podrien dur a terme de forma paral·lela. La primera és la més evident i ja han afirmat que la durant a terme: el recurs administratiu contra la desestimació de la llicència per part del CRAJ. La societat considera que els arguments que s’han donat per tombar la seva entrega (sobre el registre del nom i sobre el projecte arquitectònic) no estan fonamentats.

Precisament per un d’aquests arguments, el que fa referència al nom, la societat de Ventura Espot estaria estudiant la querella contra la secretària d’Estat, a més d’una demanda per danys i perjudicis a Lleure 3D-Barrière. En aquest darrer cas, Jocs entén que van actuar amb mala fe, ja que eren coneixedors que el nom que anaven a registrar pertanyia a Jocs.



Aquestes i d’altres accions legals que pugui emprendre l’empresa que va guanyar el concurs se sumen a la resta de demandes que han interposat els grups descartats que, en la seva majoria, demanen que es repeteixi el procés concursal.

Incertesa i preocupació dels grups descartats

Tots els operadors que no van ser seleccionats per obtenir la llicència del casino –a excepció de Barrière-Lleure 3D– es mostren «preocupats» i «expectants» per veure com es va desenvolupant el cas, especialment després que el ministre de Finances i president del CRAJ, Jordi Cinca, afirmés que ni la Llei del Joc ni el reglament tinguin en compte una situació com l’actual.

Des del seu punt de vista, és necessari anul·lar el concurs i reiniciar-lo de nou amb l’objectiu que es dugui a terme amb totes les garanties. A més de les accions que ja han emprès, no en descarten de noves.