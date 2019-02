Un ferit en estavellar-se un cotxe contra una parada d'autobús

Un home de 49 anys ha resultat ferit lleument aquest dimecres al matí en estavellar-se contra una parada d’autobús situada al davant del centre comercial River, a la CG1. Els fets han tingut lloc pels volts de dos quarts d’onze del matí quan l’home, que conduïa un Volkswagen Golf amb matrícula andorrana, s’ha sortit de la via i ha topat contra la marquesina de la parada d’autobús. Tot seguit ha impactat contra dos vehicles que estaven estacionats, un Audi i un Renault Clio, tots dos, també, amb matrícula andorrana. L'home ferit ja ha estat donat d'alta, tal com han informat des del centre hospitalari, després d'haver patit una ferida oberta a la cara. No és la primera vegada que un vehicle impacta, en aquest mateix punt, contra la parada d’autobús. En aquest sentit, cal recordar un accident en el qual es van veure implicats dos vehicles que van acabar impactant contra la parada a l’octubre del 2017.