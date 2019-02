Andorra estarà representada al Torneig Casteller de futbol sala

La colla castellera Castellers d’Andorra participarà el cap de setmana del 23 i 24 de febrer a Berga en el Torneig Casteller de Futbol Sala, competició en la qual participaran un total de 1.200 castellers de 48 colles dels Països Catalans.

En aquest sentit, el cap de colla, Xavier Martínez, va explicar que ens servirà «per interactuar» i «no només fer castells a la plaça». «És una competició que se celebra cada any i que serveix per trencar la rutina», afegia. En aquest sentit, l’equip andorrà estarà format per 18 jugadors, tot i que es portarà una delegació de 30 persones. «Anem amb ganes, a guanyar, tot i que allà hi ha de tot, fins i tot colles amb jugadors federats», remarcava. Per aquest motiu, els andorrans entrenen dos cops a la setmana, els dilluns i els dijous, per plantar cara i fer un bon paper.

Malgrat això, el premi amb més prestigi és el de la millor afició: «Nosaltres no sabem el que portarem, es manté en secret però hi ha aficions que es disfressen i porten gralles», concloïa.