L’FC Andorra de Piqué es fa amb els serveis de Riverola

El jugador, format a la Masia, va militar al Barça B, on es va arribar a convertir en capità, al SBV Vitesse holandès, al Bolonia FC, al Reial Mallorca, SC Rheindorf Altach l’SC Rheindorf Altach austríac, a l’SCR Altach de la Bundesliga, al Foggia Calcio. Així mateix, el migcampista va jugar un matx amb el primer equip del Barça, en un amistós contra el Vålerenga IF.

L’FC Andorra de Gerard Piqué ha anunciat avui el fitxatge de Martí Riverola, migcampista que arriba procedent de la UD Eivissa. El jugador de 28 anys no tenia massa minuts a l’equip d’Andrés Palop després d’haver fitxat aquest estiu i ara s’incorpora a les ordres de Gabri García per sumar-se a l’objectiu d’aconseguir l’ascens a la Tercera Divisió.

