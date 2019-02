Cardelús disputa un segon contacte positiu a Xest

La segona jornada d’entrenaments del pilot Xavi Cardelús i de l’Angel Nieto Team al Circuit de la Comunitat Valenciana d’ahir va ser molt positiva. Després de la primera presa de contacte, el pilot andorrà i els seus tècnics van treballar intensament en molts aspectes de la posada a punt de la moto per millorar-la, des del gir fins a l’agilitat, passant per l’estabilitat a les frenades i molts altres aspectes. Això li va servir per millorar els seus registres en dos segons, marcant un crono d’1.36,01 a la volta ràpida.

«Aquesta segona jornada ha estat molt positiva i tot i que els temps encara no han de ser el motiu de cap valoració», remarcava i recordava que «aquesta és la mostra més clara de què hem anat pel bon camí i que tots els canvis que hem anat introduint en els reglatges de la meva KTM han tingut un efecte positiu». «La valoració d’aquest primer entrenament de l’any sigui força positiva, no només pel resultat final, sinó per la capacitat que hem tingut tots plegats d’anar millorant pas a pas i consolidant diferents aspectes de la posada a punt de la moto», afegia.