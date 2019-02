Suport quasi unànime en el nou règim de cotització dels autònoms

El Consell General va aprovar ahir per 27 vots a favor i només un en contra, del conseller general d’SDP Victor Naudi, un nou règim de cotitzacions dels autònoms que es basarà en els ingressos «sense afectar al sistema de sostenibilitat de la CASS», segons va afirmar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior Xavier Espot.

«Una demanda històrica» per la qual a partir d’ara les persones que treballin per compte propi cotitzaran en funció dels beneficis i la xifra de negocis de l’activitat, «dos paràmetres fiables que representen un perfecte indicatiu» per Espot. A més, els autònoms passaran de quatre trams de cotització a set que estaran compresos entre un 25% i un 137,5%.

No obstant això, el president del grup parlamentari liberal Jordi Gallardo va assegurar que el projecte de llei està lluny de corregir «l’escandalós retard» de la regulació jurídic en relació amb el treball per compte propi.

Qui també es va mostrar disconforme amb part de la llei va ser el conseller general del PS Gerard Alís, que va lamentar la falta de suport a l’esmena per «donar empara als treballadors autònoms que agafen la baixa per maternitat i paternitat».

D’altra banda, el conseller general d’UL+ILM Joan Carles Camp va expressar la seva «perplexitat» per prendre una mesura que «encara afectarà més al ja deficitari sistema de la CASS».

A banda d’aquesta reforma, també es crearà un nou sistema de cotització per a les persones menors de 35 anys, que durant dos anys pagaran 60 euros mensuals, i alhora es flexibilitzaran els requisits per accedir a les pensions de viduïtat, ja que també hi tindran dret les parelles de fet.