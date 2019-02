Estévez, 5a a la segona FIS de Dolni Morava

Les curses de surf de neu continuaven a l’estació txeca de Dolni Morava amb el segon boardercross de categoria FIS. Maeva Estévez, amb problemes en una mà, va concloure a la cinquena posició després de guanyar la petita final.

En esquí de fons Carola Vila va ser 14a als 10 km mass start de l’OPA Copa d’Europa sub-20 de Planica (Eslovènia). Va signar un registre de 26.24,8 minuts. La vencedora va ser la txeca Barbora Havlickova amb 25.08,5.

En esquí alpí el d’ahir va ser un dia exitós quant a podis. Clàudia Mijares va guanyar l’eslàlom CIT Arnold Lunn World Cup de la Molina amb un crono d’1.48,25 minuts, mentre que Xènia Rodríguez era tercera (1.49,09). Entre les dues andorranes va finalitzar l’espanyola Inés Sanmartín (148,76). En categoria masculina Bartumeu Gabriel va ser tercer amb 1.46,48. Es va imposar el francès Adrien Fresquet (1.45,25), seguit per l’espanyol Ricard Ortega (1.45,76). Robert Solsona va ser quart, Arnau Puig 7è, Quim Rodríguez 13è, Ty Acosta 17è, Robert Ferrari 21è, Tomàs Mijares 33è, Pau Plana 42è i Dani Rous 44è. No va completar la segona mànega Xavi Salvadores, mentre que no van fer-ho en la primera Pol Suárez, Àlex Rius, Pol Robert i Ivan del Moral.

L’estació suïssa de Thyon acollia un segon gegant FIS, en el qual ni Cande Moreno ni Sissi Hinterreitner van ser capaces de finalitzar-lo. La primera no va disputar la segona part de la cursa a causa d’unes molèsties físiques, mentre que l’altra corredora quedava eliminada en aquesta mànega. D’altra banda, a Skofja Loka (Eslovènia) es disputa la Pokal Loka de categories sub-14 i sub-16. A l’eslàlom, Pirmin Estruga va ser 5è i Àlvar Cano 13è. En fèmines, Aina Martí va ser 16a.