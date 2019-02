La Festa del Nòrdic busca el seu màxim de participació

En aquest sentit, aquesta festa és una activitat familiar. Pere Pràxedes, conseller d’Esports de Sant Julià, va explicar que els participants a aquestes competicions «ha anat creixent amb els anys» i va comentar que «és proposar un cap de setmana per passar amb la família, centrat amb la neu i amb l’esquí de fons». «Som la referència al país i al nostre entorn en aquest esport, som la primera i única al país i una de les millors en el nostre entorn», reiterava i va recordar el ressò internacional de Carola Vila i d’Irineu Esteve.

És un esdeveniment per a tots els amants de la neu que englobarà diferents competicions un skicross, un biatló i la Marxa Andorra Fons amb tres circuits, un de cinc quilòmetres, un de 10 i un altre de 20. A més, es farà una raquetada popular, una xocolatada, una arrossada i l’Esbart Laurèdia i la batucada Tocate’ls actuaran a la plaça de la Germandat. Així mateix, aquesta festa serveix també com a celebració dels 25 anys de l’esquí de fons a la Rabassa.

Naturlandia i Sant Julià de Lòria acullen aquest cap de setmana la Festa del Nòrdic, un esdeveniment que l’any passat va comptar amb 260 persones i que aquest any es vol superar.

Per El Periòdic

