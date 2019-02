La Massana s’aferra al còmic i a l’abril obrirà l’ampliació del museu

La Massana i el còmic són dos conceptes que cada vegada esdevenen més inseparables. I ara, el comú i l’ARCA fan un pas més per consolidar-se com «la parròquia del còmic». Ahir, les dues parts van signar un conveni de cessió que permetrà que el museu ampliï les seves dependències i ocupi les quatre plantes de l’edifici cultural del complex de les Fontetes, on actualment només disposava de dues plantes. La cessió ha estat possible a l’haver quedat alliberades les dues plantes que ocupava la Capsa, que s’ha traslladat a Ordino fruit de la mancomunació de serveis entre els comuns de les Valls del Nord. D’aquesta manera, segons va explicar el cònsol major, David Baró, «l’edifici que es deia Escola d’Art, ara passa a ser el Museu La Massana Còmic».



El president de l’ARCA, Joan Pieras, va remarcar que amb tot el fons que ha arribat a acumular l’entitat (gairebé 3.000 títols entre còmics i llibres teòrics) «ens faltava espai». Amb la cessió d’aquestes dues plantes «podrem ubicar tot el material» garantint-ne una correcta organització i conservació. Fins ara, a la planta baixa hi havia un despatx i la sala d’exposicions temporals i a la primera planta la zona d’arxiu i biblioteca. Amb les dues plantes que es guanyen, es preveu poder destinar una zona a exposicions permanents, a més de disposar d’espais per a xerrades, una zona de conferències i multimèdia, espai per a exposicions temporals i una altra planta, que serà d’accés restringit, destinada a arxiu, recerca i consulta.

Ezquerra



Cal destacar que en l’exposició temporal s’ha previst un espai dedicat al dibuixant Carlos Ezquerra, que havia viscut al país i que va morir l’estiu passat, deixant un important llegat per al museu massanenc. Pieras va detallar que disposen de revistes, llibres i altres publicacions sobre ell, a més d’elements de marxandatge, originals, guions i figures de tirada restringida.



A més, s’ampliaran els horaris d’obertura de l’equipament, fet que permetrà que «la Massana Còmic se situï en la ruta dels equipaments museístics del país», va destacar Baró. De la seva banda, Pieras va remarcar que a partir d’ara «crec que serà un referent cap a l’exterior. De la Massana tothom en parla i se’n parla bé». A més, va posar en relleu el fet que «abans havíem de demanar perquè la gent vingués, en canvi, ara, són ells els que en demanen per poder venir», en relació a la participació d’artistes del sector al Saló del Còmic.

Obertura

La previsió és que l’adequació dels espais es pugui fer amb prou celeritat perquè el mes d’abril, coincidint amb el certamen La Massana Còmic, el museu pugui obrir les seves portes. Prèviament s’haurà de portar a terme un intens treball d’organització del material i adequació de les quatre plantes, a més de continuar amb la catalogació del fons documental.

La corporació assumirà el manteniment de l’espai, perquè es tracta d’un edifici comunal, i dedicarà una partida de 10.000 euros per poder adquirir el mobiliari i fer les obres escaients, a més de 10.000 euros més en despesa de personal (es contractarà una persona a ple temps a més de la persona de la biblioteca que ja col·laborava en la catalogació). Uns diners que se sumaran a la subvenció de 24.900 euros que rep habitualment l’ARCA per organitzar el Saló del Còmic i cinc exposicions temporals durant l’any.