Les pintures murals romàniques s’ubicaran des d’avui a l’Espai Columba

Les pintures murals romàniques del mestre de l’església de Santa Coloma i que daten de mitjans del segle XII seran traslladades durant el matí d’avui al seu nou emplaçament definitiu: l’Espai Columba, un edifici nou a pocs metres de l’església. Segons les previsions dels tècnics de Cultura, cap a les 12.00 s’haurà acabat l’operació i aleshores es podrà acabar de tancar l’última de les parets del nou museu, per on hauran d’entrar els frescos.

Retard

El trasllat de les pintures murals al seu emplaçament definitiu arriba amb gairebé un any de retard respecte de què es va anunciar al principi del projecte. Fins ara, els frescos es trobaven als magatzems de Patrimoni, amb un control de temperatura al voltant dels 20 graus per preservar les obres. Per aquest motiu, calia esperar a fer el trasllat a que pugessin les temperatures i sembla que la bonança d’aquesta setmana permetria fer-ho abans que el Govern entri en funcions, donat que l’Espai Columba es pot considerar el gran projecte cultural d’aquesta legislatura. Segons fonts properes a les instal·lacions, la inauguració del museu serà al març.