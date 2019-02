Renovació del conveni formatiu entre BancSabadell d'Andorra i la Cambra

El BancSabadell d'Andorra i la Cambra de Comerç han renovat el conveni per facilitar la formació continuada per a les empreses i professionals andorrans i contribuir d'aquesta manera a la competitivitat empresarial. La iniciativa ha comptat amb la participació de 4.800 alumnes i un total de 350 cursos impartits per la Cambra. La valoració mitjana d'aquests cursos ha estat d'un 8,6 sobre 10, fet que indica l'alt grau de satisfacció dels usuaris. Després de la presentació, el president de la Cambra, Miquel Armengol, s'ha referit a l'estudi de viabilitat sobre l'aeroport d'Andorra i ha dit que en parlaria el mes de maig, després de les eleccions "perquè no volem que s'utilitzi electoralment". Sobre la connexió ferroviària amb França amb un túnel des de Porta fins el Pas de la Casa ha comentat que "està molt avançada per les dues parts". Ha afegit que "estem traballant molt sense fer soroll".