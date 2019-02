Nous sistemes de contenció al pont de Peramola

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va visitar ahir els treballs que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha dut a terme per millorar els sistemes de contenció i afavorir la seguretat viària del pont de la C-14 sobre el Segre a Peramola. Gavín va estar acompanyat durant la visita per l’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro.



Les obres van consistir principalment en la construcció de nous prètils i baranes a tots dos costats del pont i la millora del ferm. Les tasques de millora dels sistemes de contenció ja han conclòs i en les pròximes setmanes, quan les temperatures ho permetin, s’estendrà l’última capa del paviment.

Els treballs al pont, que té una longitud de 80 metres, van començar el setembre passat i han comptat amb un pressupost de 570.000 euros. L’execució de les obres ha comportat l’ocupació d’un dels dos carrils de la calçada i el pas alternatiu dels vehicles pel carril que quedava lliure mitjançant una regulació semafòrica; divendres passat es va restablir totalment la circulació.

Obres necessàries

L’anunci de la intervenció la va fer el passat mes de juliol el mateix Gavín, però no va arribar a temps per evitar la mort d’un veí de Castellciutat de 48 anys, que va perdre la vida el passat 6 d’octubre en precipitar-se des del pont el camió que conduïa. Aleshores el cos de Bombers d’Oliana va explicar que «hi ha més de 30 metres d’alçada i les baranes no protegeixen prou», de manera que aquestes obres havien estat reiteradament reclamades.