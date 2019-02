Marsol augura que els Serradells reobrirà abans de final de mes

«Estem complint molt bé el calendari marcat i, si tot va bé, potser tornem a obrir abans de final d’aquest mes», va anunciar ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, en referència al centre esportiu dels Serradells. De fet, aquest matí la corporació té una «reunió de valoració» que ha de determinar la reobertura definitiva del centre, però Marsol ja va avançar que «gairebé està tot a punt». Malgrat això, sí que va reconèixer que «encara hi ha feina a fer», sobretot pel que fa a la neteja.



Des del comú es va informar fa unes setmanes que primer es reobrirà el gimnàs i les instal·lacions que van quedar menys perjudicades durant l’incendi del passat mes de novembre, mentre que la piscina, la part més afectada i la més desitjada pels usuaris, encara trigarà a tornar a estar operativa.

L’origen del foc

Era primera hora del matí del dia 23 de novembre quan una espurna d’una soldadura efectuada a la bastida de l’edifici va originar un impactant incendi al centre esportiu dels Serradells. Davant les veus que van suggerir que el foc es va propagar tan ràpidament perquè els materials utilitzats podrien no estar homologats o no complir la normativa vigent, com ara la malla ignífuga, la cònsol va reconèixer en el seu moment que eren els que es fan servir «a la majoria d’edificis actualment a tot arreu» i va descartar qualsevol indici de criminalitat. Així mateix, va negar que l’accident s’hagués produït perquè els treballs estaven fora de termini i els operaris patissin alguna mena de pressió. Abans que el foc es propagués, Marsol va explicar que un operari va intentar apagar-lo, però «es va atabalar molt» i el personal de recepció va trucar els Bombers. Així, va destacar que la Policia donava per suposat que es va tractar d’un «lamentable accident», «sense cap intencionalitat de res».



Cal recordar que l’obra que s’estava realitzant al centre esportiu era de les més importants del comú i del mandat de la cònsol major, perquè, tal com ella va dir, era «necessària per a la parròquia i per al país». La façana cremada va tenir un cost de 2,8 milions d’euros i el sostre prop d’un milió i mig. El preu de la nova remodelació encara no ha transcendit.