Cal Pal celebra el miler de visitants privats i obre al públic

Després d’estar dècades tancada al públic, més d’un miler de visitants ja han visitat la boira pairal Cal Pal i l’exposició que l’omple d’intencions, Primera Pedra, que porta a la màxima expressió la tècnica i les construccions de pedra seca. Ambdós projectes van veure la llum l’octubre passat i l’èxit de visites privades de grups, majoritàriament de turistes, han dut a prendre la decisió d’obrir l’espai de reflexió al públic per, així, brindar a la societat andorrana l’oportunitat de viure el patrimoni cultural i enfortir la identitat del Principat. D’aquesta manera, la casa centenària obre els caps de setmana de 10.30 hores a 13.30 hores sense haver de demanar cita prèvia i l’entrada és gratuïta. Els visitants poden veure una quinzena d’obres en les quals l’artista Jordi Fulla ha plasmat amb absoluta precisió –amb un aerògraf en acrílic sobre tela i fusta– construccions de pedres superposades unes sobre les altres, sense utilitzar cap altre material per a la unió, que actualment són visibles en el paisatge andorrà.

Els amants de l’art centenari han aportat construccions que encara no havien estat catalogades

La voluntat que té la impulsora del projecte, la filantropa i mecenes Maria Reig, per retornar als orígens per preservar-los, promoure’ls i reconèixer-los: Primera Pedra sortirà de les gruixudes parets de Cal Pal a la primavera i oferirà rutes guiades per indrets del Principat per descobrir les estructures més emblemàtiques. Experts del paisatge i patrimoni natural del país explicaran la història d’una tècnica de construcció que suposa l’origen de l’edificació a Andorra i que consta d’estructures agrícoles, com les feixes; de ramaderes, com les cabanes i els orris; hidràuliques com els canals d’aigua o industrials com les carboneres. També hi ha molts murs que delimiten els terrenys i els camins. A més, aquest art va ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco el passat mes de novembre.

‘App’ funcional

L’app de Primera Pedra suma 120 descàrregues. Es va estrenar al desembre i els usuaris poden consultar més de 200 estructures catalogades per l’Àrea de Patrimoni en un mapa interactiu. Els responsables del projecte han indicat que els amants i curiosos d’aquesta tècnica han enviat més propostes de construccions, algunes d’elles que el mateix departament no tenia constatades. En aquest sentit, els tècnics de Patrimoni creuen que n’hi ha més de 600 repartides pel Principat i, per tant, queda molt treball per fer.



L’aplicació també serà una eina funcional en les rutes per la muntanya que faran guies experts, ja que mostra els punts exactes de les estructures amb una fitxa informativa detallada i amb imatges del fotògraf andorrà Jaume Riba.