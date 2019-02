Rius acaba en 51a posició al descens

Àlex Rius va acabar ahir en 51a posició en una nova jornada dels Campionats del Món júniors de Val di Fassa, Itàlia, en la qual es va disputar la prova de descens.

En aquest sentit, va aconseguir aquesta posició amb un temps d’1.24,29, a 4,08 del vencedor, el suís Lars Roesti, que va marcar un temps d’1.20,21.

D’aquesta manera, el seu entrenador, Max Tissot, va destacar que «les aptituds de l’Àlex són bones en aquesta disciplina» i va recordar que «en el descens no hi ha secrets, cal fer molts quilòmetres per ser ràpids». «Ho ha intentat, estava molt motivat, tot i que li falta una mica de determinació en algunes parts on ha de deixar córrer més els esquís» comentava i afegia que «el més positiu és que ha esquiat tres dies en la pista que serà la mateixa del supergegant i de la combinada».