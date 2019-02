Els Serradells torna a obrir les portes

L’activitat ha tornat al Centre esportiu dels Serradells després de l’incendi que va afectar les instal·lacions el mes de novembre. Tot just tres mesos després, tots els usuaris de les instal·lacions, amb l’excepció dels de la piscina, ja poden tornar a gaudir del centre esportiu i de l’escola bressol. La cònsol major, Conxita Marsol, ha mostrat la seva satisfacció perquè es torni a la normalitat: “Avui és un dia important”, ha declarat, al mateix temps que ha destacat que les obres per reconstruir la piscina podrien començar passat l’estiu, el mes de setembre.



Cal recordar que la part més afectada pel foc va ser la de la piscina. La corporació ja té alguns dels informes amb les anàlisis de les estructures de ciment i d’acer i els darrers estudis arribaran aquest mes de març. A partir de llavors es podran “analitzar els danys i es podrà parlar del projecte de reconstrucció”, ha manifestat la cònsol major, afegint que a posteriori s’haurien de preparar i convocar els concursos. “Tinc al cap que les obres puguin començar passat l’estiu”, ha destacat Marsol, afegint que per ella “una bona data” seria cap al 15 de setembre. En aquest sentit, ha afegit que prefereix que les obres comencin quan “estigui tot preparat” i llavors els treballs puguin fer-se “a fons i ‘a tope’”. El que encara no es pot determinar és la durada exacta que tindran aquests treballs un cop comencin, ja que dependrà de l’afectació que hagi tingut el foc sobre l’estructura de la piscina.



Tal com s’ha comentat, aquest dijous al matí, a les 6.30 hores, ja han obert les portes les instal·lacions, després d’uns treballs de neteja que han estat exhaustius i que han tingut un cost de 120.000 euros pel que fa, només, a l’empresa especialitzada que ha fet, entre d’altres, les neteges dels conductes de ventilació. Marsol ha concretat que les feines més especialitzades s’han completat amb les de neteja convencional i que, a més, s’ha hagut de fer els aïllaments amb les instal·lacions de la piscina. Tot aquest treball i el que s’haurà de fer per reconstruir la piscina, ha de ser cobert per les asseguradores així que, “si tot va bé, no ha de costar cap euro als diners públics”, ha conclòs la mandatària comunal.



Marsol ha arribat a les vuit del matí als Serradells i ha pogut comprovar, tal com ha concretat, que els pares “estan contents i tothom molt agraït i il·lusionat” per la represa de l’activitat i per l’acollida que han tingut en els altres centres esportius del país durant aquests mesos, tot i que “tenien ganes de tornar ‘a casa’”. Les activitats dirigides s’aniran reprenent progressivament a partir de dilluns de la mateixa manera que les dels clubs. Pel que fa a les propostes per als infants es reactivaran passades les vacances de Carnaval. Cal recordar que els abonaments aquàtics ja es van cancel·lar arran del foc i que els usuaris que en tenen un de complet podran gaudir del 10% de descompte.