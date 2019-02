La CASS concedeix la pròrroga de la baixa a les Mares de la Transició

El Consell d’Administració de la CASS va decidir ampliar el descans per a les persones que es troben actualment de baixa de maternitat, a quatre setmanes, i paternitat, a dues setmanes, en un reunió extraordinària celebrada ahir amb caràcter d’urgència després de les queixes rebudes per part del col·lectiu Mares de la Transició. La problemàtica sorgia perquè aquestes mares van parir just abans de l’aprovació de la nova legislació que allargava el període de descans.

«Estem molt contentes i agraïdes que s’hagi pogut solucionar» va manifestar la portaveu del grup de dones Mariona Ferrer, qui la notícia li va agafar desprevinguda perquè «no esperava la decisió fins dimarts», data en la qual estava prevista la reunió del Consell d’Administrció de la CASS. D’altra banda, la parapública farà arribar un comunicat a les persones que estaven de baixa i van haver de reincorporar-se a la darrera setmana als seus llocs de treball per informar-los que també tindran a la seva disposició «les setmanes de descans addicionals».

«Era trist com cada dia que passava veiem com alguna mare del grup s’havia d’incorporar a la feina. I que ara també s’hi puguin acollir és fantàstic» va declarar Ferrer, qui també va avançar que en els propers dies faran un comunicat amb l’advocada com a mostra d’agraïment. «Tot i que sabíem que la llei ens podia ser favorable, també veiem que teníem poc temps i que la voluntat de la CASS no era massa bona. I hem tingut sort d’anar-ho intentant i assessorar-nos bé per aconseguir-ho» va valorar respecte al procés que va iniciar-se a principis d’aquesta setmana i que finalment ha conclòs de manera positiva pels seus interessos.

És per això que Ferrer va posar èmfasi en la força del col·lectiu de Mares de la Transició, ja que «més d’una hi havia anat a títol particular i li deien que això no ho contemplava la llei», raó per la qual «el fet de ser un grup ha fet que ho aconseguíssim».

Aquestes mesures s’aplicaran per a les persones emmarcades en el règim d’assalariats, ja que els treballadors per compte propi no gaudiran dels mateixos drets fins al 17 de setembre de 2019, data en la qual entrarà en vigor la llei de la seguretat social pels autònoms.