Connectant al ‘gamer’ andorrà

«Benvingut els qui vinguin, però no volem professionals estrangers. No donem premis en metàl·lic. Està enfocat a Andorra». Amb aquesta declaració d’intencions el director general d’Andorra Telecom Jordi Nadal pretén deixar clar que l’objectiu del Saló del Videojoc és atreure «majoritàriament» al públic adolescent andorrà.

«Els nens que normalment han de jugar cadascú a casa seva podran ara jugar un al costat de l’altre. Fins i tot un cinc contra cinc projectat a una pantalla gran» manifesta Nadal, qui en la desena edició d’enguany destaca «l’ordre i l’organització del saló».

Els drons i un joc de la final de la Copa del Món d’esquí, que compta amb la col·laboració de Grandvalira, són les principals novetats que presentarà el saló, que va obrir ahir al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.

A l’inauguració també hi va assistir el ministre d’Ordenament Territorial en funcions Jordi Torres, que va recordar que a Andorra els youtubers no només resideixen per qüestions econòmiques sinó també perquè «tenim una molt bona xarxa Wi-Fi i unes proteccions que són molt importants per poder jugar amb total seguretat».

En aquest sentit, una de les perspectives de futur que es va fixar Torres com a possible model de negoci és l’eSports. «És una cosa que més aviat estem observant que plantejant seriosament d’invertir en aquest sector. Però és cert que estaríem disposats a participar en algun projecte si hi ha oportunitats tenint en compte les nostres particularitats com a país».

Una de les majors satisfaccions que va expressar les autoritats presents radica en la connnectivitat. «La fibra òptica enguany arriba a totes les llars amb 300 Mb i fins i tot ara ja hi ha la possibilitat d’ampliar fins a 700 Mb per a unes especificitats com poden ser els gamers» explica Torres.

Un exemple d’aquesta velocitat es pot comprovar amb el simulador de F1 que hi ha present al recinte , on tampoc hi faltaran videojocs més clàssics com l’NBA, el FIFA 2019, l’ Assassins Creed Odissey o d’altres més moderns d’èxit consolidat com el Fortnite, Destiny 2 o el Forza Horizon 4.