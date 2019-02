Nova campanya per reduir les imprudències al volant

El Cos de Policia iniciarà demà a les 8 hores una nova campanya específica de comportaments imprudents al volant i s’allargarà fins al pròxim 10 de març amb l’objectiu de reduir la sinistralitat a la xarxa viària. Com cada any, el servei de l’ordre justifica aquesta campanya perquè en període hivernal creix la circulació de vehicles al Principat, en gran mesura per l’entrada de turismes, fet que implica «un increment notori del trànsit per les vies públiques» i, per tant, fa augmentar «el risc d’accidentalitat relacionat directament amb el comportament» d’alguns conductors en carreteres interurbanes i secundàries situades en l’extraradi de les diferents parròquies, va explicar ahir el servei de l’ordre a través d’un comunicat.



Els articles del Codi de circulació que es tindran especialment en compte seran els que comportin una conducció temerària, circular a una velocitat superior a la permesa o no adaptar-la en funció d’encreuaments, proximitats d’escoles i aglomeracions, i els avançaments indeguts. També es controlaran altres conductes inapropiades, com no cedir el pas als vianants que estan en situació de creuar la calçada per un pas de vianant o en una intersecció als vehicles que tenen preferència. A més, se sancionarà no respectar algun dels senyals d’obligació, la senyalització horitzontal de la calçada i la indicació d’un semàfor.



Com que l’objectiu de la campanya és reduir els accidents de trànsit, els agents faran controls a llocs susceptibles de poder constatar infraccions en zones interurbanes. Així mateix, s’intensificaran els controls amb radar per excessos de velocitat mitjançant el radar mòbil, vehicle i trípode.

Campanya més curta

La Policia està reduint la durada d’aquesta campanya, que realitza cada hivern. Aquest any durarà 12 dies en comparació al mes que es va allargar el 2018, quan va constatar 976 infraccions, o les nou setmanes que va durar el 2017, on va sancionar 2.987 conductors. La infracció més comesa és per superar la velocitat permesa amb 919 i 3.955 multes, respectivament.