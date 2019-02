Ubach defensa la rellevància del multilateralisme a l’ONU

Tothom apel·la a la renovació. Però com?

D’altra banda, Ubach va referir-se a l’educació en drets humans com un element imprescindible de promoció d’aquests valors per lluitar contra la discriminació a les escoles.

Amb l’objectiu de reafirmar l’aposta decidida d’Andorra amb la integració de l’Agenda 2030, Ubach va recordar que al juliol del 2018 es va presentar voluntàriament el primer informe sobre l’aplicació dels ODS davant les Nacions Unides, motiu pel qual es va decidir que el lema de la Secretaria Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana, que ostenta Andorra, sigui Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030.

Així, la titular d’Afers Exteriors en funcions va celebrar que el debat anual giri al voltant de la importància del multilateralisme en la integració dels drets humans. En aquest sentit, Ubach va assegurar que l’acció multilateral és «l’instrument bàsic per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030», un full de ruta universal que pretén guiar el futur del planeta cap a societats sostenibles, resilients i inclusives.

La ministra d’Afers Exteriors en funcions Maria Ubach va defensar durant la seva intervenció davant la comunitat internacional al segment d’alt nivell de la 40a sessió del Consell de Drets Humans, celebrat a la seu de les Nacions Unides a Ginebra, la importància del multilateralisme per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Per El Periòdic

