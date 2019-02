El Freeride World Tour s’avança a divendres

A causa de les previsions meteorològiques, l’organització del Freeride World Tour va decidir ahir avançar la competició a divendres i, com a novetat, es disputarà al pic del Tristaina. Així, es va celebrar la inspecció del recorregut i l’organització va decidir optar per aquesta opció, encara que, si hi hagués algun problema, es podria celebrar al Forcat o a la Balma mentre que el Baser Negre, referent del freeride, ha quedat descartat a causa del temps.

En aquest sentit, aquesta prova és especialment important perquè és la darrera abans de les finals i les darreres places estaran en joc a Ordino-Arcalís.