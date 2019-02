Obertes les inscripcions per fer les pràctiques a Andbank

Andbank ha obert les inscripcions per fer les pràctiques remunerades a aquells estudiants interessats a obrir-se camí dins del sector bancari. Durant aquests quatre anys han participat més de 130 estudiants, en el programa que s'emmarca dins l'Andbank Trainee Program. En aquesta cinquena edició, Andbank aposta de nou pel jove talent, oferint la possibilitat de participar en el programa que els permetrà integrar-se a un equip de professionals de diferents departaments de serveis centrals i oficines de l'entitat, així com a les seves filials a l'estranger, amb l'objectiu de conèixer el funcionament del món laboral bancari i guanyar experiència en diversos projectes dins el sector financer. Gràcies a aquestes estades formatives, els joves candidats obtenen una experiència pràctica que complementa la seva formació per aconseguir un currículum més sòlid en el moment d'incorporar-se al mercat laboral.

Els principals requisits per presentar la candidatura són, per una banda, tenir la condició d'alumnes de segon any en estudis superiors d'Administració d'Empreses, Economia, Matemàtiques, Física o Enginyeria, Dret o Psicologia. També ser andorrà o resident a Andorra. Es valorarà el domini de l'anglès. Capacitat de treballar en un equip, iniciativa, responsabilitat i polivalència. La participació és limitada a dos anys consecutius.

Per als candidats a les pràctiques anuals, cal ser estudiant de darrer any de carrera, recentment graduat o que estigui estudiant un postgrau o màster. Les persones interessades en el programa d'estiu hauran d'enviar la seva candidatura, un currículum, una carta de motivació i l'expedient acadèmic abans del 31 de març de 2019. Per aquell que es vulguin acollir al programa anual, el termini serà fins al 30 d'abril de 2018. Les candidatures s'hauran d'adreçar al correu electrònic: [email protected]