Pena d'onze anys de presó per al veí de la Seu que va maltractar i violar la dona

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir un veí de la Seu d’Urgell, de 44 anys i nacionalitat portuguesa, a 11 anys de presó per violar i maltractar a la seva dona de forma reiterada entre el 2012 i el 2016. La sentència també imposa a l’home una ordre d’allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima durant 14 anys, a més de cinc anys de llibertat vigilada un cop hagi complert la pena. Així mateix, s’ha imposat al condemnat una indemnització de 9.000 euros. La parella tenen en comú dos fills de 8 i 12 anys.



La sentència considera provat que entre el 2013 i el 2016 el condemnat va adoptar una actitud cap a la seva dona cada vegada més agressiva de manera que eren habituals els «crits i els insults». La dona va haver de deixar els estudis perquè l’home li deia que se n’anava al llit amb els seus professors i l’obligava a dormir a terra. Segons el tribunal, també han quedat constatades les amenaces de mort que en alguns casos van acabar amb agressions físiques. Una d’elles el 2015, quan l’home la va tirar a terra i li va doblegar el braç davant del seu fill de 12 anys. L’Audiència també ha considerat provat que l’acusat mantenia relacions sexuals amb la dona i que l’obligava a fer determinades pràctiques contra la seva voluntat.

Denúncia dels fets el 2016

La dona es va decidir a denunciar els fets el març de 2016. Malgrat les agressions que havia patit els anys anteriors mai havia anat al metge per ser atesa de les lesions. Una vegada va posar la denúncia se la va atendre i se li va diagnosticar un estat «ansiós i depressiu» pel qual s’està tractant encara. Pel tribunal, el relat que la víctima va oferir durant el judici es «correspon» amb el que havia mantingut des del dia que va denunciar els fets a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.



Durant el judici els psicòlegs que van tractar la dona van dir que ella aguantava la situació per «dependència emocional» i perquè se sentia «atrapada». Així mateix, van considerar que va acabar denunciant els fets per por que l’home fes mal als dos fills. En canvi, l’home va negar els fets i va assegurar que només discutien «com a parella».