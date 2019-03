Multitudinari judici als contrabandistes d’Encamp

La plaça dels Arínsols d’Encamp va acollir un any més una de les actuacions més típiques i tradicionals de la parròquia, el Judici dels contrabandistes. Sota la mirada de centenars de persones, els contrabandistes van arribar a la plaça a sobre d’un totterreny i disparant a l’aire, però la policia no va tardar a detenir-los a cop de porra i portar-los davant els tribunals. Els jutges van procedir a escoltar les declaracions del fiscal i l’advocat del poble que van integrar en els seus arguments temes d’actualitat.



En aquesta ocasió les qüestions que es van tractar van estar relacionades amb les pròximes eleccions generals del 7 d’abril, les llistes presentades pels diferents partits i els seus caps de llista, la poca funcionalitat del Funibus, la problemàtica amb els preus dels lloguers, la detenció del directiu d’Andorra Turisme i el projecte fallit del Casino. Durant el transcurs de l’espectacle no hi va faltar la música, els balls i la participació del públic.



El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va assegurar que aquesta és una tradició consolidada que continuarà aquest avui amb el ball de l’Ossa. A més, va posar en relleu que els textos originals es van crear ja fa 50 anys. El cònsol va assegurar que es pren amb humor les referències que es fan als polítics durant aquestes actuacions, ja que «en època d’eleccions tot s’anima».



Jordi Casellas, membre de la comissió de festes, va declarar que els preparatius es van fer al llarg «de dos mesos» i que no van avançar cap detall durant aquest temps perquè volien que fos «una sorpresa per a tothom». La plantilla va estar formada per set comissionats i més d’una quarantena de col·laboradors que hi són presents cada any. Per cloure l’acte, els assistents han gaudit d’una botifarrada popular, va informar l’ANA.