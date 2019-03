Cardelús tanca la pretemporada amb millores

«El primer objectiu era el de mirar de recuperar el temps perdut des del punt de vista de la posada a punt de la meva KTM i crec que hem fet una bona feina per fixar la base des de la qual partirem la setmana que ve de cara a afrontar el primer Gran Premi de la temporada», assegurava.

Per El Periòdic

