Llovera disputarà un any més el Campionat del Món de Rallycross

Un any més, el pilot Albert Llovera disputarà el Campionat del Món de Rallycross i d’aquesta manera, l’andorrà afronta, una temporada més, el repte molt motivat i il·lusionat, com si fos la primera vegada. L’entorn del pilot en els circuits no tindrà canvis substancials, ja que els tècnics de PCR Sport s’encarregaran de la mecànica de Llovera, amb el suport dels enginyers Joan Navarro i Alèxia Llobera, que seran els responsables de la posada a punt i de l’assistència en els circuits en què competeixi.

D’aquesta manera, els dies 27 i 28 d’abril competirà a Barcelona mentre que l’11 i 12 de maig ho farà a Bèlgica. El 25 i 26 del mateix mes competirà a Gran Bretanya, el 14 i 15 de juny, a Noruega, el 6 i 7 de juliol, a Suècia i el 31 d’agost i l’1 de setembre ho farà a França. Malgrat això, el Mundial té una darrera prova a Sud-àfrica, els dies 30 de novembre i 1 de desembre i, en aquest sentit, el pilot no contempla l’opció de participar-hi per problemes de calendari. Per un altre costat, Llovera també vol competir en la prova de Suècia del Campionat Nòrdic, «una competició que es considera la catedral d’aquesta modalitat», explicava.

D’altra banda, el pilot de Fiat afrontarà la temporada amb el mateix proto amb el qual va competir en la passada edició del certamen. Fins a aquest moment, els únics canvis previstos són els obligats pel nou reglament de la competició. A mesura que avanci la temporada, la previsió és utilitzar l’experiència de la passada temporada per afinar al màxim la posada a punt en cadascun dels escenaris.

Així mateix, com sol ser habitual en els mesos previs a l’inici de la competició, Llovera està totalment concentrat a organitzar la logística de la temporada i, el més important, ara per ara, és completar el pressupost necessari per a poder concentrar-se en la competició una vegada iniciada la temporada.

El pilot afronta la temporada amb el mateix proto de la passada edició i no farà molts canvis

En aquest sentit, va explicar que «estem en el moment calent de la temporada». «Competirem en un Campionat del Món en el qual el nivell és top i és molt important disposar de mitjans per a lluitar del tu a tu amb els rivals», comentava, en referència als recursos econòmics. «Això ens porta a un pressupost important que intentarem completar abans de l’inici de la competició», revelava i afegia que «d’aquesta manera, quan comenci el Mundial, ens podrem centrar en les carreres».

A més a més, el pilot arriba en la millor situació física i en aquest sentit, va recordar que «per a mi, això, és un estil de vida». «Arribo molt fort, treballo el físic, la rapidesa i la concentració», assegurava i remarcava que «no podem deixar de costat l’entrenament per a poder afrontar les llargues jornades en els circuits amb la ment clara». L’objectiu serà «entrar en dues o tres semifinals», ja que, després «és fàcil colar-se en una final perquè és una competició explosiva, de cinc minuts, la sortida és el que marca la carrera».

Assessor a la Federació Internacional

Per un altre costat, aquest any, Llovera seguirà participant en els esdeveniments publicitaris als quals ha d’acudir o les conferències que dona, de manera habitual, tant a Andorra com a Espanya i com a novetat, serà assessor de la Comissió d’Accessibilitat i Discapacitat de la Federació Internacional d’Automobilisme, una comissió que li van proposar presidir i en la qual hi ha participat activament, ja que ara, la FIA, homologarà els cotxes adaptats perquè ja hi ha 42 llicències de pilots que requereixen un vehicle adaptat a causa de la seva discapacitat.