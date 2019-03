Les detencions per tràfic de drogues creixen un 61% el 2018

Si hi ha més droga al país, s’intensifiquen les investigacions i augmenten les intervencions que realitza el grup de delictes contra la salut pública de la Policia. És la relació del principi de causalitat i com a resultat, les detencions i les contravencions penals s’incrementen: els agents van procedir a l’arrest de 187 persones el 2018, un 61,21% més que l’any anterior, quan va arrestar 116. Respecte a les sancions per la tinença i el consum propi, l’any passat es van posar 1.381 en comparació amb les 785 del 2017, el que suposa un creixement del 75,92%, ha indicat el servei de l’ordre a EL PERIÒDIC.

Una altra conseqüència d’aplacar el tràfic de substàncies il·legals és que la quantitat de drogues comissades va a l’alça. Després d’una substancial davallada del 60% el 2017, quan es van confiscar 12,5 quilos d’estupefaents, l’any passat es van segrestar 32 quilos de marihuana, i més de 500 grams d’haixix, cocaïna i altres drogues. És a dir, va haver-hi un repunt del 167%. A més, es van requisar més de 12.500 euros en efectiu, procedents majoritàriament d’operacions policials.



Si bé el gruix de detencions són el resultat de la feina feta pel grup antidroga, format per un sotsoficial i quatre agents –fins fa tres mesos el conformaven tres–, les contravencions penals són fruit de l’augment de les patrulles de la unitat de seguretat ciutadana que ha dedicat el cos per erradicar la venda i el consum de droga a la via pública. Amb especial èmfasi, a més, actuen prop de col·legis i zones d’esbarjo per mitigar la venda a menors. Ambdós grups formen part d’unitats diferents, però la comunicació «és clau» perquè l’objectiu «és comú», explica el responsable del grup de delictes contra la salut pública, qui, en fer operacions sobre el terreny, prefereix mantenir l’anonimat.



«Comuniquem al comissari de patrulles els llocs on tenim constància de més presència d’estupefaents i ells acudeixen, actuant amb les seves directrius», manifesta el sotsoficial, que precisa que «la delegació és perfecta i immediata». En aquest sentit, desgrana les funcions d’un grup i d’un altre. Els agents de seguretat ciutadana, que sobretot s’han intensificat de paisà, «s’encarreguen del menudeo. És a dir, dels controls rutinaris i de la venda i consum a escala petita», assenyala. Per contra, el grup antidroga focalitza els seus recursos en identificar i detenir als traficants. «Atacant la figura més alta de l’engranatge reduïm substancialment la venda, el consum i la introducció d’estupefaents al país», posa de relleu.

Quatre anys a l’alça

L’augment de detencions i de contravencions penals del 2018 no és un resultat puntual, sinó que segueixen una tendència a l’alça en el temps que coincideix amb l’èmfasi en la lluita contra el narcotràfic que va emprendre la direcció del cos el 2014. En aquest sentit, la forquilla entre el 2015 i el 2018 evidència uns resultats més aclaparadors: s’ha produït un increment del 128% dels arrestos en els últims quatre anys –el 2015 es van efectuar 82– i del 97,3% de les infraccions menors –va haver-hi 700.

La direcció del cos investiga la falta de formacions

El sotsoficial del grup de delictes contra la salut pública va afirmar el dilluns passat a aquest rotatiu que fa anys que no feien formacions específiques i continuades en matèria de droga. El director del cos, Jordi Moreno, es va preocupar «immediatament» per la informació publicada i va obrir una investigació per esclarir per quin motiu el grup no ha fet cap instrucció al respecte, ja que estaven plantejades en el pressupost. Com el responsable del grup, Moreno les considera «molt importants» per obtenir més resultats en la lluita que va declarar al tràfic de d’estupefaents. «Ens preocupa molt la venda i, sobretot, la venda a menors», ha reiterat diverses vegades el màxim responsable, que posarà fil a l’agulla al problema, han anunciat fonts policials.