Funció Pública proposa apujar un 5% el preu de les hores extres

El preu de les hores extraordinàries dels treballadors públics serà igual que les dels treballadors privats. Així ho va acordar ahir la ministra de Funció Pública en funcions, Eva Descarrega, amb els sindicats. Les diferències apareixien arrel de l’aprovació del nou Codi de Relacions Laborals, que fixa que les hores de més es pagaran un 40% més cares que les normals en el cas de les diürnes i un 60% en el cas de les que es fan de nit, en festiu o en cap de setmana. Aquests percentatges són superiors al que marca la Llei de la Funció Pública, en la qual es fixa el preu en un 35% i un 55% respectivament. Amb l’acord tancat ahir, doncs, les hores extres dels funcionaris s’apujaran un 5% per equiparar-se a les del sector privat.

La modificació es fa mitjançant reglament i respon, segons un comunicat del Govern, a «la voluntat d’equiparar la compensació de les hores extraordinàries del personal de l’Administració general a la regulació que preveu la Llei de relacions laborals.

Els sindicats deixen clar que l’augment proposat és el que marca la llei, «no ens fan cap concessió»

El canvi va ser ben rebut per tots els sindicats, si bé alguns van ser més crítics que altres entenent que «no ens fan cap concessió, és el que marca la llei». Per alguns, la diferència de percentatges entre la Llei de la Funció Pública i la de relacions laborals demostra que el text del primer està «mal redactat i fet amb presses». A més, consideren que calia fer una modificació més exhaustiva i no «anar posant pedaços». De la mateixa manera, recordaven que la llei estableix que és finalment el responsable de cada departament qui decideix si l’hora extra es paga o es retorna amb un dia de descans. En aquest sentit, indicaven que caldrà veure si a partir d’ara s’opta més per recuperar els dies que per pagar-los.

Malestar dels sindicats

A la reunió hi van assistir diversos representants sindicals però era l’Associació de Bombers (ABA) qui tenia especial interès sobre aquesta qüestió. De fet, el seu president, Joan Torra, va indicar fa uns dies que no descartaven posar un recurs en referència al preu de les hores extres si no hi havia un canvi per part del Govern. Amb el compromís de l’Executiu de modificar-ho, però, l’associació va deixar clar ahir que no ho tiraran endavant.

Precisament el fet que l’interès arribés de la mà de Torra ha generat malestar entre la resta de sindicats alhora que sorpresa per la decisió de l’Executiu. Des del seu punt de vista, el president de l’associació de Bombers va per lliure i no havia comptat amb ells per parlar sobre la qüestió de les hores extres. El malestar, que ve de lluny amb la polèmica sobre la mútua dels funcionaris, s’argumenta en entendre que l’ABA hauria demanat l’augment de preu unilateralment, malgrat que finalment la resolució beneficia a tots els col·lectius.

Per part seva, però, Torra va deixar clar ahir que no ha fet res de forma unilateral i va descartar haver fet cap demanda oficial a la ministra sense comptar amb els seus companys. Segons ell, simplement va indicar que es plantejaven posar un recurs per la diferència de preu de les hores extres que, en tot cas, es pensava ampliar a tots els sectors, no només als Bombers. En cap cas, va assegurar, s’ha volgut deixar de banda als altres sindicats.