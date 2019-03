Pintat es reuneix amb penitenciaris, SEP i Sipaag

Els candidats de tercera via es van reunir ahir els representants del Sindicat Penitenciari Andorrà, del SEP i del Sipaag. Els representants sindicals i el cap de llista nacional de terceravia, Josep Pintat, van intercanviar posicions respecte als diversos temes d’actualitat i els sindicats van transmetre al candidat les seves inquietuds i demandes entorn de la funció pública, com els complements salarials o la jubilació.



Per la seva banda, Josep Pintat va exposar-los el seu malestar als representants sindicals per l’aprovació de la Llei de funció pública, la qual va qualificar de «mal anomenada reforma, ja que no ha estat fruit d’un consens» i ha estat «un xec en blanc», per la dinàmica reguladora a base de reglaments. El cap de la llista nacional de terceravia va assegurar als representants sindicals que treballarà «per una administració pública estructurada i ben dimensionada que s’adapti a la realitat del país» i va matisar que el plantejament de derogar la Llei de la funció pública podria crear «inseguretat jurídica».