Llum, imatge, música i focs artificials per inaugurar la cita

La ministra de Cultura en funcions, Olga Gelabert, es va fixar l’objectiu d’inaugurar una de les fites del seu Ministeri per a aquesta legislatura abans de l’inici de la campanya electoral i així serà. In extremis, això sí, perquè l’Espai Columba quedarà inaugurat oficialment el dia 21 i la campanya comença el dia 24.

Per Mireia Aguilar

