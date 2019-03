Els Petits Cantaires Lauredians actuen als ‘Vermuts Musicals’

Cal un diàleg serè i valent per abordar un possible canvi

Interpretaran peces com Par mon outrage, de Pietro Rosati; L’oiseau sauvage, de Cecile Capomaccio; Ensemble, de Jean-Jacques Goldman; Akai Hana (cançó tradicional japonesa); Elle est venue la nuit, basada en un conegut poema de Claude Roy; i cançons més simpàtiques i divertides, com El dimoni pelut, de Guida Sellarès; Mantusha lupamusha, de Josu Elberdin, i alguna sorpresa més.

El Comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà presenten la segona actuació del cicle Vermuts musicals que s’emmarca dins la programació d’Ordino Clàssic. El concert tindrà lloc el proper diumenge 17 de març, a la terrassa Mortiz, a la zona de l’Hortell, del camp de neu Ordino-Arcalís, a les 13 hores, i anirà a càrrec dels Petits Cantaires Lauredians, dirigits per Òscar Sánchez. Proposen un programa amb el qual els seus joves membres han après a cantar polifonia. Una bona part de les obres son cànons d’estils molt diferents, que van des del cant gregorià fins al musical Laudemus Virginem, del Llibre Vermell de Montserrat.

Per El Periòdic

