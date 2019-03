Andorra entra en acció amb el repte de superar ronda

L’únic dia amb representació nacional a les Finals de la Copa del Món es produeix avui. L’Alpine Team Event comptarà amb l’equip andorrà, que participarà en la classificatòria enfrontant-se a Canadà. L’objectiu, tot i la complicació, serà superar aquesta primera ronda.

La competició entre països consta d’un eslàlom paral·lel per eliminatòries. Per part andorrana hi participaran Mireia Gutiérrez, Sissi Hinterreitner, Àxel Esteve i Àlex Rius, mentre que són reserves Carla Mijares Xavi Salvadores. La classificatòria arrencarà a les 11.00 hores a la pista Àliga del Tarter i els vuitens de final seran a les 12.00 h. «Ens ho prenem molt seriosament perquè són unes Finals. Estarem amb els millors equips del moment i hem d’estar a l’altura. Hem de sortir a fons i jugar-nos-ho tot a cada mànega perquè el nivell és altíssim i no podem deixar-nos res des de la sortida fins al final. Hem de prendre riscos i estar al 100%», assenyalava Mireia Gutiérrez, que és la que compta amb una major experiència dins l’equip de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).

El fet de córrer al país «és una pressió però crec que és bona, perquè al final el que vols és fer-ho bé per a tothom i per a tu mateix. Tots els que competim tenim el nivell per ser aquí i en un Team Event mai se sap». Tenir el públic a favor «ens pot anar bé», ja que en tot moment «ens animarà molt i ens pot donar més quelcom positiu que negatiu. Sent equip la pressió la reparteixes una mica entre els que competim, no només cap a un». La fita serà «passar una ronda», tot i que «el principal objectiu és que tots els que competim anem al màxim, que no ens deixem res, perquè a la Copa del Món no pots fer-ho».

El director tècnic de la FAE, Carles Visa, remarcava que a la prova «hem de sortir a competir, a donar-ho tot i mostrar la millor imatge per fer el millor resultat possible», sent conscients que «és molt difícil», però aquesta és «una disciplina relativament nova i oberta, on potser podem tenir les nostres opcions». Espera que els esquiadors andorrans «ho lluitin, que no es deixin impressionar» per l’ambient i la responsabilitat de competir a casa. Si ho aconsegueixen i «si som capaços d’esquiar al nivell que sabem, ja veurem on estarem». De sortida, «és agosarat pensar que podem passar una ronda», però ho intentaran. «Si donem una bona imatge, ho hem lluitat i hem quedat últims, estaré content».

Comptar amb participació andorrana en aquestes Finals és un fet que des de la federació destaquen especialment. El president de la FAE, Josep Pintat, remarcava que els corredors «tenen molta il·lusió» per realitzar un bon paper. Ho faran davant molts coneguts, circumstància que hauran de saber controlar emocionalment: «Correran amb pressió, pel fet que sigui al país i poden tenir nervis. És una festa de l’esquí a Andorra i esperem que ho facin bé». Sortir a la pista del Tarter porta que «tothom estigui pendent d’ells i has de saber gestionar la pressió, perquè «a vegades se’t gira en contra». I més quan al davant «estan els millors del món», en unes Finals on espera que en un futur «un dia o altre hi hem de ser» per mèrits.