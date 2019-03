L’atropellat a la capital segueix molt greu a l’UCI del Sant Pau

L’home que va ser atropellat dimarts al vespre a l’avinguda de Santa Coloma d’Andorra la Vella segueix en estat molt greu a l’UCI de l’Hospital Sant Pau de Barcelona, van indicar ahir fonts del centre. Els metges, de moment, no l’han operat, tot i que els doctors de l’Hospital de Meritxell, que el van tractar en un primer moment abans d’evacuar-lo a la capital catalana, van afirmar que potser requeriria cirurgia. La víctima, un resident de 57 anys, va patir un politraumatisme sever que afecta diversos ossos i òrgans vitals.



Se saben més detalls dels fets: l’home va ser atropellat per un turisme model BMW X6 amb matrícula andorrana a les 20.15 hores. Les causes de l’incident es desconeixen, si bé diversos testimonis van indicar que el sinistre hauria succeït després que l’home caigués al mig de l’avinguda quan sortia d’un bar. Al lloc dels fets es van desplaçar un parell de dotacions de la Policia i del Servei de Circulació, així com una ambulància del SUM que el va traslladar a l’Hospital de Meritxell. Allà, la Unitat d’Urgències va aconseguir estabilitzar les seves constants vitals per així evacuar-lo d’urgència amb helicòpter al centre català.